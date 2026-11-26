Aria di cambiamenti alla Banca Centrale Europea (BCE). A pochi mesi dallo scadere del mandato per Christine Lagarde, non ci sono più dubbi: il prossimo presidente dell’istituto di Francoforte sarà lo spagnolo Pablo Hernández de Cos. A riportare per primo la notizia il Financial Times citando fonti diplomatiche informate. La svolta è arrivata in giornata a margine del vertice di Bruxelles quando il governo olandese ha comunicato ha ritirato l’appoggio al proprio candidato Klaas Knot, ex governatore della banca centrale dei Paesi Bassi e unico altro contendente alla presidenza. Oltre a De Cos, gli ambasciatori europei hanno trovato l’accordo anche sui nomi Laurence Boone, ex capo economista dell’Ocse e attualmente direttrice della divisione investimenti in Francia di Santander, e Markus Brunnermeier quali membri del Comitato esecutivo.

È la prima volta che la Spagna ha un suo connazionale in un posto così di rilievo all’istituto di Francoforte, con la sola eccezione di Luis de Guindos che ne fu vicepresidente dal 2018 al maggio 2026. Significativa la scelta di un candidato iberico, distante dal tradizionale asse franco-tedesco. L’intesa è stata raggiunta a livello di ambasciatori dei paesi presso l’Ue (Coreper). Ora la designazione verrà dovrebbe essere formalizzata dai leader. A seguito delle consultazioni previste con il Parlamento europeo e la stessa Bce, il consiglio Ue potrà quindi procedere a ratificare la nomine, che a questo punto dovrebbe avvenire al Consiglio di dicembre. Lagarde aveva annunciato che intende lasciare la carica a febbraio, in anticipo rispetto alla scadenza prevista a fine ottobre.

Economista di lungo corso, De Cos era già stato advisor del board esecutivo della BCE tra il 2005 e il 2007. Ma l’incarico più prestigioso è stato quello di governatore della banca di Spagna che ha ricoperto dal 2018 al 2024. All’epoca, il ministero dell’Economia di Madrid lo definì “un candidato eccellente [...] grazie alla sua solida formazione tecnica, in particolare in materia bancaria e monetaria; alla sua indipendenza politica; e alla sua esperienza e al prestigio di cui gode presso la Banca di Spagna e la Banca Centrale Europea”.

Un español al frente del Banco Central Europeo.



Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea.



Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones.



En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho.https://t.co/0AFb5wisb7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2026

“Uno spagnolo alla guida della Banca centrale europea. Una spagnola alla guida della prima vicepresidenza della Commissione europea. Una spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti. In sintesi, una Spagna che guida l’Europa come non aveva mai fatto”, ha scritto in un tweet il premier spagnolo, Pedro Sanchez.