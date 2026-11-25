Vogliono «processare» l’unica socialista che sui migranti ha ottenuto un qualche risultato. I vertici di S&D al Parlamento europeo annunciano una mozione contro il primo ministro danese, Mette Frederiksen, rea in occasione della crisi migratoria di Ceuta di aver chiesto al presidente del Consiglio europeo António Costa di agire per proteggere le frontiere dell’Ue. In quella lettera, pensata da Frederiksen e Giorgia Meloni, c’erano anche le firme di altri 22 capi di governo, preoccupati di una oggettività: prevenire attraversamenti irregolari incontrollati, contrastare le reti di traffico di migranti, eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali e garantire una risposta europea unitaria ed efficace.

Obiettivi che forse il gruppo S&D non condivide, dal momento che ha deciso di discutere della cosa, dopo che lunedì scorso a Strasburgo alcuni parlamentari di diversi Paesi come Italia, Francia e Spagna (curiosamente tutti in campagna elettorale) si erano detti preoccupati. Il riferimento sarebbe anche alle parole pronunciate da Frederiksen il 17 novembre scorso che gli eurodeputati socialisti equiparano al tema della «grande sostituzione». Ma non è tutto, perché nell’occhio del ciclone è finita anche la volontà danese di imitare il modello-Albania pensato dal governo italiano, ovvero l’accordo avallato da Copenaghen con paesi terzi per istituire in Ruanda un «hub di rimpatrio» per i migranti espulsi.

Tra le voci più agguerrite contro Frederiksen c’è quella del presidente del gruppo, Iratxe Garcia Perez, che ha materialmente proposto di calendarizzare una discussione formale. Perez, per intendersi, è la stessa deputata che in occasione della crisi di Ceuta dichiarò ai media spagnoli che la posizione di Frederiksen non rappresentava quella della famiglia politica socialista. «Che all’interno delle delegazioni ci siano dei punti divergenti è un fatto ordinario. Il dibattito che internamente terremo servirà proprio a chiarire queste posizioni», ha aggiunto due giorni fa Garcia, che però dimentica cosa funziona dell’esperienza danese. È il caso della legge sugli sfratti di residenti «non occidentali» che secondo la Corte Suprema di Copenaghen non costituiscono discriminazione e il governo sostiene che favorisca l’integrazione. Entrando nello specifico, la legislazione danese impone ai complessi di edilizia popolare di ricostruire, ristrutturare e adeguare la propria composizione sociale qualora la presenza di minoranze diventi sproporzionata. Ha inoltre stabilito che entro il 2030 il 60% degli appartamenti debba essere affittato a «occidentali» al prezzo di mercato.