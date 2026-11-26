In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che per volere dell’Onu cade ogni 25 novembre, le eurodeputate della Lega Anna Maria Cisint, Susanna Ceccardi e Silvia Sardone hanno presentato al Parlamento europeo a Strasburgo una proposta di risoluzione molto precisa ma, soprattutto, condivisibile da tutto l’arco parlamentare europeo, perché mette al centro i diritti della donna. Infatti, il documento chiede all’Unione europea di contrastare il patriarcato di matrice islamista, i matrimoni imposti e ogni forma di estremismo incompatibile con i principi democratici.

Questo sembra essere un patriarcato di serie B per le femministe occidentali, che troppo spesso si voltano dall’altra parte davanti alle vessazioni subite dalle donne musulmane, in nome di uno strano concetto di inclusione. «Considerando il moltiplicarsi delle violenze di matrice islamica», si legge nella proposta di risoluzione dove vengono portati alcuni dei recentissimi esempi, da Novellara a Mestre, di donne che hanno subito vessazioni dalle proprie comunità, e «considerando che tali episodi riflettono un sistema culturale radicato in Ue, incompatibile con i valori occidentali e il principio di uguaglianza», nel documento si chiede la «condanna» di «ogni forma di sottomissione e violenza» delle donne. Ma si invitano anche la Commissione e gli Stati membri a «rafforzare i controlli alle frontiere esterne» e a «subordinare il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno» al rispetto dei valori occidentali, così come si esorta la Commissione a escludere dai fondi europei gli enti legati all’islamismo politico.

A Strasburgo, per sostenere la risoluzione e dimostrare che si basa su un’emergenza concreta è stata chiamata a intervenire in videocollegamento Shila, giovane donna bengalese che a 16 anni arrivò a tentare il suicidio pur di sfuggire a quella che descrive come una gabbia islamica, raccontando le umiliazioni e i tentativi di matrimonio forzato subiti. «Quando gli altri bengalesi mi incontrano, mi sputano solo perché sono vestita all’occidentale. Hanno cercato di vendermi come un sacco di patate», è uno dei passaggi più forti della sua testimonianza, che fa emergere l’abisso al quale sono costrette alcune donne, «sottomesse, seviziate, picchiate e sfregiate con l’acido, solo perché volevano vivere all’occidentale», ha dichiarato Cisint. E questo, ha aggiunto, «succede in Italia. Ogni giorno. Non sono casi isolati, ma il segno feroce del patriarcato islamico, che in Italia trova da troppo tempo spazio nel silenzio assordante della sinistra». Ceccardi, poi, lega la tutela dei cittadini al tema delle priorità di bilancio, perché «i soldi dei contribuenti europei non sono un assegno in bianco. La sicurezza dell’Europa è importante, ma lo sono altrettanto il futuro e il benessere dei cittadini europei». E Sardone evidenzia che «neppure davanti alle 74 frustate alla cantante iraniana Ahmadi abbiamo sentito una parola. A questo punto le vere femministe siamo noi», perché «condanniamo ogni violenza e difendiamo queste ragazze e queste donne musulmane».