Due pesi e due misure, e a certificarli sono le cifre della stessa Commissione europea. L’Italia, che nel 2026 riporta il deficit al 2,9% del Pil, sotto la soglia del 3, resta in procedura per disavanzo eccessivo e dovrà aspettare la primavera per uscirne. La Germania, che quest’anno chiuderà al 4,1% e nel 2028 arriverà al 4,5, la procedura non la vedrà neppure: Bruxelles conclude che «in questa fase non sia giustificata». Il pacchetto d’autunno del semestre europeo è severo con chi fa i compiti a casa e indulgente con chi li rimanda.

Per l’Italia la previsione della Commissione è chiara: il deficit scende dal 3,1% del Pil del 2025 al 2,9% nel 2026, per poi risalire al 3,5% nel 2027. Bruxelles prevede però che, tenendo conto della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale, il deficit resti sotto il 3% anche nel 2027 e nel 2028. Per questo può prendere in considerazione l’abrogazione della procedura nella primavera del 2027, «a condizione che ciò sia confermato dai dati di consuntivo e dalle previsioni di primavera 2027».

L’Italia sta quindi riportando il disavanzo sotto la soglia, mentre il saldo primario sale all’1,2% del Pil e il debito pubblico raggiungerà il 138,8 per cento. È un percorso di risanamento tutt’altro che indolore, soprattutto in un Paese che paga interessi molto elevati sul proprio stock di debito, una zavorra che sottrae risorse alla crescita e al taglio delle tasse.

Berlino viaggia nella direzione opposta, a parità di regole: secondo le stesse previsioni autunnali, il deficit tedesco salirà al 4,4% nel 2027 e al 4,5% nel 2028. Né basta la clausola sulla difesa a spiegarlo: con la stessa flessibilità Roma sta sotto il 3, Berlino no. Persino sul bilancio 2027 la Germania è giudicata «a rischio di non conformità» e l’Italia «conforme», ma il richiamo a Berlino resta sulla carta: la procedura, quella che pesa davvero sui mercati e sulla politica di bilancio, continua a riguardare soltanto Roma.

Non si tratta di negare a Bruxelles la possibilità di valutare situazioni diverse. Ma quale metro viene utilizzato, e perché vale solo per qualcuno? La domanda non è polemica, è aritmetica, e nasce proprio dai numeri messi nero su bianco dalla Commissione. La quale riconosce che l’Italia sta correggendo il disavanzo e che il limite del 3% è a portata di mano, mentre Berlino può programmare una politica fiscale espansiva con deficit stabilmente superiori al 4%, senza che a Bruxelles qualcuno alzi la voce.

L’Italia ha un debito enorme, ma sta riducendo il deficit e mantiene un avanzo primario: è la direzione che Bruxelles dovrebbe incoraggiare, non complicare con una vigilanza più sospettosa. La Germania ha un debito molto più basso, ma amplia il disavanzo anno dopo anno. Se le regole europee devono essere credibili, dovrebbero esserlo soprattutto quando a doverle rispettare sono i grandi Paesi. Il rischio è un Patto di stabilità a geometria variabile, nel quale la disciplina diventa più stringente proprio per chi sta facendo il lavoro più difficile di risanamento.