"Accolte molte richieste italiane". Il bilancio di Giorgetti sul Patto di stabilità

Ultimo dell'anno di bilanci per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Il Sole 24 ore ha commentato i grandi temi economici degli ultimi mesi: il Superbonus e il Patto di Stabilità. Il primo è stato recentemente approvato con molte richieste italiane, " posizioni che non nascono solo da interessi nazionali ". Il trattamenti diverso che è stato chiesto dal nostro Paese, in particolare per le spese nella difesa e negli investimenti per le transizioni digitale e verde, si basa su " ragioni che nascono dal senso della storia ". Questi saranno filoni fondamentali per lo sviluppo dell'economia ma l'Europa, spiega Giorgetti con grande senso di verità, " li affronterà con le mani legate dietro la schiena mentre Stati Uniti e Cina ci arriveranno con ben altro slancio ".

Nemmeno questa volta l'Europa, è il commento del ministro, " È riuscita a darsi una postura politica e a spiccare il volo ". Ciò che l'Italia ha ottenuto, spiega Giorgetti, è " che le spese per la difesa siano considerate un fattore rilevante nella definizione dell'aggiustamento ", ma anche che " ci siano criteri di calcolo più morbidi per altre spese di investimento soprattutto nel periodo 2025-2027 ". Per il periodo di aggiustamento, inoltre, l'Italia ha ottenuto che sia " allungato da quattro a sette anni in modo automatico in cambio degli impegni sul Pnrr ". Queste nuove regole, per quanto siano vincolanti, " sono meno pesanti di quelle che avremmo avuto se avessimo messo il veto alla Capitan Fracassa ". Un suggerimento che non è stato accolto, portando a un diverso approccio sulla questione: " C'era chi ci suggeriva di accettare il Mes e mettere il veto sul Patto, ma non penso che dare l'idea di non voler rispettare i limiti fiscali sarebbe stato un gran messaggio per i mercati ".