Un Far West nelle case popolari: commando spara a un marocchino

Un'aggressione che somiglia a una spedizione punitiva. In gruppo, tutti a volto coperto, si sono presentati armati di fucile, poco prima delle 2 della scorsa notte, in uno stabile Aler di via Saponaro 1, zona Gratosoglio. Dopo aver esploso colpi in strada e all'interno del condominio popolare, sono entrati in un appartamento occupato abusivamente e hanno mirato alla caviglia del ragazzo all'interno: un 19enne marocchino, incensurato.

La vittima, trasportata in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano, è in attesa di venire operata alla caviglia, ma - a quanto si apprende - non è in pericolo di vita. Il gruppo degli aggressori - almeno tre o quattro persone - sono stati visti dai testimoni scappare a bordo di un'auto. Sull'aggressione, avvenuta in un condominio che è già all'attenzione delle forze dell'ordine, indagano i carabinieri della compagnia Porta Magenta. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti, che hanno visto le macchine arrivare e ripartire a tutta velocità. I militari che hanno effettuato i rilievi hanno repertato diversi bossoli di fucile calibro 12 mentre in strada ne sono state trovate altre due: un'altra calibro 12 e una calibro 7.62.

È emerso in seguito che il diciannovenne incensurato occupava abusivamente l'appartamento assieme ad

altri due coinquilini ancora da identificare. Secondo quanto hanno riferito i residenti nel palazzo di via Saponaro 1 da settimane avvengono liti e aggressioni. La situazione è stata anche esposta in una lettera al prefetto.