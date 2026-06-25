Fiumicino ancora leader in Europa. ACI incorona il "Leonardo da Vinci"

L'aeroporto di Roma Fiumicino continua a consolidare il proprio ruolo tra le infrastrutture più rilevanti del panorama europeo. Lo scalo "Leonardo da Vinci" ha infatti ottenuto per l'ottava volta dal 2018, e per la quinta consecutiva, il premio ACI Europe Best Airport Award nella categoria dedicata agli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato assegnato a Praga durante il Congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che rappresenta gli aeroporti del continente, da una giuria indipendente composta da rappresentanti delle principali istituzioni del settore, tra cui Commissione Europea, Eurocontrol, EASA, ECAC e SESAR.

Il premio arriva in una fase particolarmente significativa per lo scalo romano, che negli ultimi anni ha costruito una reputazione sempre più solida sul piano internazionale. La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori, dall'eccellenza operativa alla qualità del personale, passando per la trasformazione digitale e l'attenzione alla sostenibilità delle infrastrutture. Un risultato che conferma il percorso intrapreso da Aeroporti di Roma e che segue di pochi mesi un altro importante riconoscimento: quello ottenuto a febbraio nell'ambito del programma Airport Service Quality di ACI World, basato direttamente sulle valutazioni espresse dai passeggeri.

Dietro il premio c'è una realtà che continua a crescere. Nel 2025 il "Leonardo da Vinci" ha superato per la prima volta la soglia dei 51 milioni di passeggeri, raggiungendo un livello che lo colloca stabilmente tra i grandi hub europei. Un traguardo che rappresenta anche il punto di partenza per una nuova fase di sviluppo. Aeroporti di Roma guarda infatti al futuro attraverso un piano di investimenti da 9 miliardi per accompagnare la crescita della domanda di traffico fino al 2046, quando il volume dei passeggeri potrebbe arrivare a toccare quota 100 milioni.

L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare ulteriormente la connettività del Paese e consolidare il ruolo di Fiumicino come infrastruttura strategica per Roma e per l'Italia. Il Masterplan delineato dalla società punta infatti a trasformare lo scalo in uno dei principali hub del mondo occidentale, sostenendo al tempo stesso il turismo, l'economia e la competitività nazionale.

"Confermare ancora una volta Roma Fiumicino al vertice degli aeroporti europei significa poter dare continuità a un modello industriale che coniuga qualità del servizio, efficienza operativa, innovazione applicata e sostenibilità ambientale", ha dichiarato l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Un risultato che, ha aggiunto, "appartiene alle nostre persone e a tutta la comunità aeroportuale", ma che guarda soprattutto alla prossima fase di sviluppo del "Leonardo da Vinci", definita "un progetto di primario interesse nazionale".

Nelle parole del manager emerge con chiarezza il legame tra sviluppo del traffico aereo e necessità di investire sulle facilities. "Le previsioni di crescita del traffico e la centralità globale di Roma richiedono infrastrutture adeguate, investimenti mirati e una visione di lungo periodo", ha spiegato Troncone. "Vogliamo consolidare il ruolo dell'hub di Fiumicino come piattaforma strategica per la competitività del Paese: lavorare in questa direzione significa rafforzare la connettività dell'Italia, sostenere turismo ed economia e intercettare una quota crescente dei flussi intercontinentali".

Il nuovo riconoscimento europeo è giunto in un contesto che vede Fiumicino rafforzarsi anche a livello globale. Negli ultimi mesi lo scalo è entrato nella Top Ten mondiale della classifica Skytrax, confermando la competitività con i più importanti aeroporti internazionali. Un risultato che trova eco anche nelle parole del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi: "Sono arrivate due belle notizie per il turismo italiano.

La prima è che le prenotazioni estive e autunnali sono in crescita. La seconda riguarda la conferma di Fiumicino per l'ottava volta, e per il quinto anno consecutivo, come miglior aeroporto d'Europa. Molto bene, continuiamo a pensare positivo e restiamo ottimisti".