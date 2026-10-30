Ci vuole una scossa elettrica

Il green non funziona? Serve più green! L’Europa ha fallito? Serve più Europa!

“Bene, e adesso che hai detto la tua cazzata?”. “Eh, adesso ti racconto una storia...”.

E la storia è questa. Gira da un po’, ma negli ultimi giorni è stata rilanciata dai media spagnoli e tedeschi.

L’Unione europea - quella cosa che annulla la sovranità popolare unendo i popoli - sta prendendo in considerazione una proposta elaborata dalla “Transport&Environment”, una Ong molto sponsorizzata dai Verdi la cui mission è promuovere “una mobilità pulita e sostenibile”, che consiste in questo - allacciate le cinture -: dato che i proprietari di auto plug-in, a causa dei tempi di ricarica delle batterie, usano poco il motore elettrico e molto quello termico, perché - ideona! - non limitiamo per legge la capacità dei serbatoi?

“Tu consumatore cattivo non sei capace di consumare le cose buone? Allora ti educo io a consumare, con le buone o con le cattive”.

Poi un’altra volta parleremo dell’efficienza energetica delle auto plug-in. Intanto ci permettiamo di suggerire a Bruxelles come togliere direttamente di mezzo le auto a benzina e diesel. Esempi. Rallentare il flusso della pompa dei distributori in modo che per il pieno ci si impieghi mezz’ora. Spianare le stazioni di servizio installando solo colonnine per la ricarica. Proibire una ruota - a scelta - ai mezzi con motori a combustione.

A quel punto la gente prenderà d’assalto le auto elettriche! E anche l’Unione europea, speriamo.