Come ti sbianchetto la Camusso

Sarà la vecchiaia, sarà il comunismo...

E insomma è successo che ieri Maurizio Landini per festeggiare l’elezione di Lula da Silva ha pubblicato una sua foto mentre stringe la mano al neopresidente brasiliano. Ma in realtà è un’immagine ritoccata del 2020, quando in mezzo ai due compariva anche Susanna Camusso, l’ex segretaria della Cgil, tragicamente cancellata però dagli apparatik di Landini per la versione ufficiale da diffondere adesso sui social.

Beh, è una tradizione della casa del resto. Una volta si chiamavano purghe, ora photoshop. Il metodo è meno cruento, ma lo scopo è lo stesso. Mai fare ombra al capo. La cancel culture dei democratici. Come sbianchettano loro...

Eravamo rimasti al tempo in cui Landini e la Camusso, insieme, pensavano e facevano cose stupide. Ora Landini fa cose stupide ma le pensa da solo.

Un dubbio. Preoccupa di più uno che teme di essere oscurato dal suo predecessore o uno che pensa che nessuno se ne accorga se lo oscura?

Però stiamo dalla tua parte, Maurizio. Anche noi non avremmo mai fatto girare una nostra foto con la Camusso.

E per il resto, ieri Trockij, Kamenev, Bucharin, Zinov’ev. Oggi Cofferati, Marini, D’Antoni, Camusso. Non cambia nulla. A dimostrazione che, a sinistra, il passato sembra il futuro più di quanto non lo sia il presente.