Ieri, con magnifica sincronicità junghiana, mentre si scioperava contro il carovita e la perdita di potere d’acquisto dei salari, sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei politici. Quale migliore conforto per chi protestava in piazza che leggere gli stipendi di coloro ai quali abbiamo affidato la cosa pubblica, che spesso diventa la cosa loro? «E vabbè, però, se inizi a fare il populista...».

Comunque. A destra il ministro Nordio, tra Fisco e fiaschi, è primo con 260mila euro. Olè, si brinda. Poi Lupi (che non sappiamo bene cosa faccia): ne dichiara 209.

Quindi Tajani: 185. E poi Meloni, che questi qui li ha messi lì lei e se li deve pure sopportare: il suo imponibile è di 172mila euro; 6mila in meno dell’anno scorso. Le auguriamo un’altra legislatura per rifarsi...

E a sinistra? Cinghia stretta e Campo largo, il redditometro incorona Giuseppe Conte con un imponibile di 117mila euro. Cosa che gli potrebbe garantire la leadership nel centrosinistra, i cui elettori sono i più ricchi. Poi Bonelli che ne guadagna e non si capisce perché - 101mila. Quindi Elly Schlein con 98mila (euro; franchi svizzeri non si sa). E infine Nicola Fratoianni con 94mila euro; che però con la Fratoianna raddoppiano: 188mila (anche se noi eviteremmo il doppio incarico parlamentare nell’ambito di una coppia: almeno uno in famiglia deve lavorare...).

Ah. All’appello mancano la dichiarazione di Salvini, in ritardo; come i treni («A parte che non fa ridere, ma cosa c’entra?») e Renzi. Che però forse la fa nei Paesi arabi.