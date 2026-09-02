I nomi non si cambiano!

No, scusa ma a me questa cosa che Trump, così, firmando un ordine esecutivo, cambia la geografia, non va giù! Decide lui ora che il Lago Ontario si chiamerà Lago America! Ma è pazzo!

“In realtà ha cambiato solo un toponimo e comunque ha l’autorità per farlo”.

Vabbé avrà l’autorità, ma una cosa così può pensarla solo uno come lui, dai!

“Barack Obama nel 2015 cambiò il nome del monte McKinley in Denali...”.

Sì ma lui ripristinò il nome usato dai nativi dell’Alaska... Siamo seri, la Storia non si può rinominare!

“Veramente il nome di New Amsterdam è stato cambiato in New York. Yerba Buena in San Francisco. E Fort Duquesne quando fu conquistato dai britannici divenne Pittsburgh...”.

Ma non difendere l’indifendibile. Sono passati secoli!

“Lo Stato del Rhode Island si chiamava State of Rhode Island and Providence Plantations, poi i cittadini hanno deciso di rimuovere piantagioni per evitare il richiamo agli schiavi. Nel 2020″.

Ma è un caso isolato, su!

“Decine di università e vie dedicate a figure storiche hanno cambiato nome”.

Senti, a me urta che Trump decida lui cosa cambiare, hai capito?

“Beh, hanno cambiato i nomi dei Washington Redskins e dei Cleveland Indians perché urtavano l’agenda ideologica di qualcuno...”

Senti, smettila. Io sto parlando di un’altra cosa, Luigi..

“In realtà adesso mi percepisco donna. Chiamami Jennifer, per favore”.