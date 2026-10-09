La coppia meglio assortita della tv italiana? Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino. Non solo si amano, ma si compensano: Matano più passionale, Riccardo più riflessivo, entrambi fisicatissimi. Il primo è un giornalista di primo piano della tv nazionale, il secondo, Riccardo Mannino, è un avvocato cassazionista. Li unisce poi la passione per i viaggi (e non solo). E Riccardo ha un legame particolare con tutta la famiglia di Alberto. Perfezione vivente, e da 15 anni. Sappiatela apprezzare, sempre