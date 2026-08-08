L’intervista, l’equivoco in aereo, la dedica: la storia d’amore tra Alessandro Borghese e Wilma Oliviero

Sono ancora innamorati come il primo giorno Alessandro Borghese e Wilma Oliviero. Lo chef romano e la moglie hanno festeggiato da poco 17 anni di matrimonio e il messaggio pubblicato nel giorno dell’anniversario su Instagram dal figlio di Barbara Bouchet racconta di un legame forte e senza tempo.

L’intervista

Settembre 2008. Alessandro Borghese è alla terza stagione da conduttore di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time. Wilma Oliviero sta lavorando a un progetto relativo al videogioco “Cooking Mama” e sta cercando un brillante chef da intervistare e le passano il contatto di Alessandro per un’intervista. L’incontro tra loro è un vero e proprio colpo di fulmine: “Ero a Milano per l’intervista e chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica”, racconterà anni dopo Borghese parlando del loro primo incontro.

La proposta

Febbraio 2009. Alessandro e Wilma sono in viaggio e lei scambia una frase di Borghese per una proposta di matrimonio. Sul volo di andata, complice una forte turbolenza, lo chef suggerisce alla fidanzata di cambiare seduta ma il suo “Spostiamoci” per Wilma diventa “Sposiamoci”. “Lei disse di sì. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero”, svelerà lo chef anni dopo raccontando l’equivoco che si è trasformato in un ricordo divertente della loro storia.

Il matrimonio

25 luglio 2009. Sei mesi dopo la proposta Alessandro e Wilma si sposano a Telese Terme. “Ci siamo sposati in fretta perché, se credi nella coppia, il matrimonio definisce bene i ruoli, suggella l’amore, non è solo un pezzo di carta”, racconterà Wilma. La cerimonia viene celebrata nel Santuario della Madonna del Roseto di Solopaca mentre il ricevimento si svolge nella splendida cornice del resort Acquapetra.

La nascita di Arizona

Dicembre 2012. Alessandro è impegnato con le registrazioni del suo programma “Cucina con Ale” su Real Time quando Wilma da alla luce la prima figlia Arizona. Per la coppia è un momento magico che coincide con le festività. “E’ stato il Natale che ricordo con più dolcezza, è stato davvero magico”, racconta Borghese in una intervista di quel periodo.

La seconda figlia

Giugno 2016. Alessandro e Wilma diventano genitori per la seconda volta. Borghese è impegnatissimo in tv, diviso tra il ruolo di giudice in “Junior MasterChef” e quello di conduttore di “4 ristoranti”, quando nasce Alexandra. Il primo a condividere la notizia è Borghese che sui social pubblica la prima foto della secondogenita, che completa la famiglia.

La dedica per l’anniversario

Sempre uniti e lontani dai pettegolezzi, Alessandro e Wilma hanno festeggiato diciassette anni di matrimonio lo scorso 25 luglio. Nel giorno dell’anniversario Borghese ha sorpreso i fan e la moglie con una romantica dedica: “Sei in ogni disco che ascolto, sei in un sapore che seduce il palato e si fa memoria, nelle risate delle nostre figlie. Sei nelle valigie che non si chiudono mai e nei viaggi che vorremmo non finissero mai! Sei il primo pensiero quando succede qualcosa di bello e la mano che cerco quando il terreno vibra. Con te migliora il modo di guardare il mondo, le città, i progetti, le stagioni, perché l’amore sa fare spazio a ciò che diventiamo e quando le giornate cambiano ritmo, con te scopro il tempo giusto. Wilma, sono grato di averti ritrovata in questa vita, se rinasco, ti cercherò ancora e ancora... e ti riconoscerò come la prima volta, per essere ancora noi. I love you”.