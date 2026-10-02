Il podio di Roberto Alessi: Kate Middleton, Oscar Pistorius, Elena Morali

1. KATE E I FANTASMINI POCO PRINCIPESCHI

La Principessa Kate Middleton ha indossato, scrivono gli esperti di moda, «un blazer Max Mara al Forward Trust in occasione della Settimana sulle dipendenze. Ha abbinato un maglione marrone a pantaloni Coleman e a mocassini Nya di Boden, senza calzini». Ma qui si consuma una tragedia di stile: s’è scoperto che indossava i fantasmini, calzette cortissime per l’effetto nudo, «Quando di più triste (ma comodissimo) si possa portare», mi dicono le esperte di moda. Mi hanno anche fatto sapere che osserveranno un minuto di silenzio alle prossime sfilate.

2. PISTORIUS, UN LIBRO RISTABILIRÀ LA SUA VERITÀ

Oscar Pistorius oggi ha 39 anni: da gennaio 2024 è in regime di libertà vigilata dopo aver scontato 9 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp nel 2013, cui ha sparato nella notte mentre era in bagno presa per un ladro, ha detto. Non può concedere interviste, segue programmi di rieducazione. «Un giorno racconterà la sua storia - dice il padre - È stato costretto ad accettare di essere colpevole, di essere un assassino». La notizia è questa: sta preparando un libro bomba. Ma deve aspettare il 2029. Gli avvocati intanto preparano le bozze per i contratti.

3. ELENA MORALI: PICCOLE PUPE CRESCONO

Sono impressionato da Elena Morali: era una regina del gossip, concorrente di La pupa e il secchione, poi arrivata a Colorado grazie alla relazione di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, che però la lasciò per la sua frequentazione con il produttore milionario Daniele Di Lorenzo. Quindi la svolta: si è legata a Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. Ed ora che fa?È l’influencer scelta (mi dicono) da esponenti del governo cinese, voluta (ha circa 1,8 milioni di follower) per spingere sulla frequentazione dei musei cinesi. Piccole pupe crescono.