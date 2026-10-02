Manuela Moreno, tra il successo televisivo e la vita privata

Manuela Moreno è bravissima, una giornalista di primo piano, anche alla guida della Vita in diretta estate ha avuto gran successo, in più anche molto perbene, ma diciamo abbastanza negata per quanto riguarda il suo privato: non inquadra sempre chi le sta davanti. Ha scansato per pura fortuna tre matrimoni sbagliati. Al primo era arrivata alle bomboniere, prima che lei decidesse di tirarsi indietro alla vigilia delle nozze. Un’altra volta aveva persino provato l’abito da sposa e ha confessato: «Il mio matrimonio saltò tre giorni prima della cerimonia», pare che lui fosse impegnato. Due anni fa doveva sposare uno giusto, ma lui di Brescia, lei di Roma, dopo la «Dichiarazione ufficiale» ha confessato «Sono tornata single e sto benissimo». Sfortunata in amore fortunata nel gioco, ora è concorrente a Ballando con le stelle: non si gioca per partecipare, si gioca per vincere.