La giustiziera, dalla tragedia alla comicità

Sembra quasi un paradosso che la La giustiziera dei killers, così chiamata, avvezza a tragedie, omicidi, accuse, racconti di violenze e richieste di condanne (da lei proposte da Pm) si sia sposata ad una persona che invece per professione regala allegria e voglia di vivere. Scopro che il marito di Carmen Pugliese, la popolarissima pm di Quarto Grado, è Carlo Bianchessi, noto comico e cabarettista nato al Derby, seratista, ma anche star di programmi televisivi come Colorado e Zelig, un artista intelligente, che dietro i suoi testi comici affronta anche teoremi esistenziali. «L’ho conosciuto a teatro a una serata di Colorado, e visto il confronto con i miei colleghi magistrati, a volte un po’ noiosetti, ha vinto a mani basse», confessa la Pugliese, «dopo tre mesi ho preso l’iniziativa e l’ho baciato in auto e dopo otto anni ci siamo sposati». Il diavolo e l’acquasanta: in Italia non c’è niente di più vicino a Dio di un magistrato, e nulla era più vicino al demonio di un artista che fino al 1800 non venivano sepolti in terra consacrata. «Invece è proprio questo mix che mi ha attirata verso mio marito: quando si torna la sera ancora con una coltre cemento sul cuore per aver verificato fatti così terrificanti come un omicidio, si ha voglia di allegria, di intelligenza, di tenerezza e mio marito è tutto questo», confessa la dottoressa Pugliese, cui Gianluigi Nuzzi si rivolge quando i suoi opinionisti (come i giornalisti Carmelo Abbate e Grazia Longo) si scannano sulle loro opinioni, «Ecco con Carlo nessun affronto: da quando è entrato nella mia vita ho scoperto con lui il piacere della casa, della solidarietà e della gentilezza». «Certo quando lavorava come Pm (ora è in pensione) c’era il rovescio della medaglia», racconta Carlo Bianchessi, «E qualche sera mi ha mollato a ristorante perché venivano a prenderla i Carabinieri per portarla sulla scena di un omicidio». Un giorno il giornalista di Quarto Grado Giorgio Sturlese Tosi le ha chiesto di andare in Tv. «Disse di no», dice Bianchessi, «Ma guardando Quarto grado aveva da ridire su tutti. Vedi, dovevi accettare e dire così la tua?. Ci ha ripensato ed eccola in Tv».