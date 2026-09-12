Lady Gaga è diventata mamma: il primo figlio con Michael Polansky e il sogno della maternità

Lo aveva confessato mesi fa: “Desidero diventare madre”. E il sogno di Lady Gaga e Michael Polansky si è avverato. La popstar e l’imprenditore sono diventati genitori. La notizia è stata data in esclusiva dal sito statunitense Page Six, che ha pubblicato le prime foto di Gaga con il bambino. La coppia è stata fotografata per le strade del nord della California durante una passeggiata con il loro piccolo e le foto hanno fatto il giro del web in brevissimo tempo. Nelle immagini la cantante, accompagnata da Michael e dalla sua agente, Alexandra Trustman, tiene sul petto il neonato avvolto in una fascia marsupio.

Il nuovo capitolo con Polansky

Per Lady Gaga e Michael Polansky si tratta di una nuova fase della loro relazione, dopo il fidanzamento avvenuto nel marzo del 2024. Negli ultimi mesi la popstar e l’imprenditore si erano tenuti lontani dalla scena pubblica. Complice la fine del tour di Gaga, si era anche vociferato che i due si fossero sposati in segreto, ma la notizia delle ultime ore svela i reali motivi dietro all’allontanamento dai riflettori. Gaga non ha mai nascosto quanto desiderasse diventare madre e, in diverse occasioni, ha parlato apertamente del suo sogno di costruire una famiglia, ma ha scelto di mantenere privato il percorso verso la maternità fino all’arrivo del bambino.

Il sogno di diventare madre

Lo scorso ottobre durante l’ospitata nel programma “The Late Show With Stephen Colbert” la popstar aveva dichiarato: “Mi piacerebbe fare tante cose ma quello che desidero davvero è essere mamma. Spero che questo sia il mio prossimo ruolo da protagonista”. Poche settimane dopo, sulle pagine di Rolling Stone, aveva confermato il suo desiderio: “Essere mamma è la cosa che desidero di più”. Un sogno condiviso con il compagno Michael Polansky. “È un argomento di cui io e Michael abbiamo parlato molto, sarà un padre meraviglioso”, aveva detto Gaga a Elle lo scorso gennaio. Sui social, intanto, i fan hanno già ribattezzato il piccolo “Baby Monster”, in omaggio al celebre appellativo Mother Monster con cui la popstar è conosciuta in tutto il mondo. Un modo affettuoso e ironico per dare il benvenuto al piccolo nella famiglia di Lady Gaga.