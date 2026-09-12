L’annuncio del matrimonio della figlia di Carolina di Monaco: chi è Alexandra di Hannover

La storia della famiglia Grimaldi si arricchisce di un nuovo capitolo. A sette anni di distanza dall’ultimo matrimonio – quello di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam celebrato nel 2019 – si respira di nuovo il profumo di fiori d’arancio nel Principato. Alexandra di Hannover ha annunciato infatti le prossime nozze con Ben-Sylvester Strautmann.

Con una serie di foto pubblicate sui social network, la terzogenita di Carolina di Monaco ha ufficializzato il fidanzamento con lo storico compagno, mostrando lo splendido anello con diamante giallo simbolo della promessa e posando felicissima accanto a Ben-Sylvester. A margine del post l’annuncio del prossimo “sì” nel Principato: “The marriage plot (il piano matrimoniale)” senza però svelare dettagli sulla cerimonia. Secondo la stampa francese, però, il matrimonio si celebrerà nel 2027.

Chi è Alexandra di Hannover

Nata il 20 luglio 1999 in Austria, Alexandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia von Hannover è l’unica figlia nata dalla relazione tra Carolina di Monaco ed Ernesto Augusto di Hannover. Sorella da parte di madre di Andrea Casiraghi, Charlotte Casiraghi e Pierre Casiraghi e di Ernesto Augusto e Christian di Hannover da parte del padre, la principessa Alexandra ha studiato Scienze Politiche e Filosofia a New York e successivamente Storia e Letteratura a Parigi. Appassionata di letteratura, moda e pattinaggio artistico su ghiaccio, sport che pratica sin da bambina, Alexandra di Hannover ha condotto una vita pubblica molto più discreta rispetto ad altri membri della famiglia Grimaldi.

La storia con Ben-Sylvester Strautmann

L’annuncio delle nozze arriva a dieci anni di distanza dal primo incontro tra Ben-Sylvester Strautmann e Alexandra di Hannover. Era il 2016 quando, entrambi non ancora maggiorenni, si incontrarono tra i corridoi dell’istituto cattolico Nicolas-Barré a Monaco e da allora non si sono più lasciati. Accolto con favore dalla famiglia Grimaldi, Strautmann è apparso sin da subito accanto ad Alexandra in diverse occasioni ufficiali della famiglia monegasca, dal Ballo della Rosa agli eventi sportivi organizzati nel Principato. Cresciuto a Monaco, Strautmann proviene da una facoltosa famiglia tedesca con interessi nel campo della finanza. È stato giocatore professionista di basket e dopo gli studi ha intrapreso la carriera imprenditoriale. Oggi continua a giocare nella Nazionale monegasca e nel tempo libero si dedica alla musica come dj. L’ultima apparizione pubblica di Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann risale all’ultimo Gran Premio di Monaco.