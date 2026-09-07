Giorgia da record dopo Bari

La rincorsa di Giorgia Meloni per un secondo sorpasso ai danni del presidente francese Emmanuel Macron, o meglio della sua pagina Facebook dopo che nello scorso mese di maggio c’è stato quello su Instagram, potrebbe essere partita proprio da Bari.

Infatti, nei due giorni successivi alla kermesse pugliese per celebrare la longevità del governo, i nuovi follower che si sono iscritti alla fanpage della premier sono stati complessivamente 72.504 e proprio in forza di questo massiccio approdo il canale ha sfondato il muro dei 7 milioni. A volere essere tassonomici, il pallottoliere dei follower segna la cifra esatta di 7.019.002, posizionandosi così a poco più di 150mila follower di distacco dalla fanbase di Macron, che solo qualche mese fa ha dovuto digerire lo smacco di cedere alla Meloni lo scettro di leader politico europeo più seguito su Instagram. La pagina del presidente transalpino conta 7.168.570 follower e dall’inizio dell’anno conserva una media mensile di 228 mila nuovi follower, mentre quella di Giorgia Meloni si attesta a 332 mila, quindi se nei prossimi due mesi questi trend rimanessero invariati il vantaggio macroniano è destinato svanire probabilmente entro novembre. Guardando invece ai rapporti di forza interni, il traguardo dei 7 milioni di follower di Facebook, consente a Giorgia Meloni di bissare il primato di Instagram e diventare così la leader italiana con i due account social più seguiti.

Qui, la progressione da gennaio a settembre è stata straordinaria, in quanto la pagina ha incassato una performance di 3.029.231 nuovi follower che le ha consentito di superare e distanziare le fanbase di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte, che ancora fino a dicembre dell’anno scorso potevano contendersi questo particolare primato: il leader leghista ha una pagina seguita da 5.132.854 follower, mentre il presidente del M5S ha una platea di 4.568.316 follower.