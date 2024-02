Lotta ai "diplomifici": accordo ministero Istruzione e Gdf

Sottoscritto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, un protocollo d'intesa per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “diplomifici”.

Che cosa sono i "diplomifici"

Negli ultimi anni è aumentata la tendenza all'abbandono degli studi da parte degli alunni delle statali, spesso correlata alle difficoltà a scuola, a sua volta legate alle condizioni socio-economiche del contesto familiare dove lo studente cresce. Nel Meridione l’incidenza di abbandoni tra i giovani i cui genitori hanno al massimo la licenza media, raggiunge il 25,5%, rispetto al 18,9% nel Nord.

Questo fenomeno si lega spesso ad un altro, quello dei "diplomifici", una sorta di scorciatoia che si sceglie per recuperare anni scolastici e ottenere il diploma senza seguire un percorso di studi corretto. Noti come fabbriche di titoli, si tratta di istituzioni private che rilasciano titoli di studio a fronte di una scarsa attività scolastica o di un recupero di più anni scolastici in uno.

Per questo non è raro che negli istituti paritari siano molto più numerosi gli iscritti agli ultimi anni rispetto a quelli del primo, questo perchè c'è una sorta di corsa ad accaparrarsi con la minima fatica possibile un diploma a discapito di chi ha seguito un percorso di studi lineare di cinque anni.

Contrastare il fenomeno

L'impegno del ministero è quello di contrastare questo fenomeno, proprio per questo è stato sottoscritto un accordo con la Guardia di finanza, nell’ambito del Piano straordinario avviato dal ministero, volto a verificare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica negli istituti autorizzati ad attivare corsi di Scuola secondaria di II grado, che rafforzerà così la prevenzione e il contrasto delle irregolarità.

Di cosa si tratta

Il nuovo accordo rappresenta il consolidamento di una collaborazione che in realtà già esiste tra il Ministero e la Gdf, che da anni operano fianco a fianco in un progetto teso a promuovere la legalità economica, con percorsi formativi nelle scuole.

Le parole del ministro