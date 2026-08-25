I follower più sinceri dei fischi

I fischi non sono follower, ma i follower sanno essere molto più rumorosi dei fischi. Non vedeva l’ora Giuseppe Conte, non gli pareva vero. In questi quattro anni ha contato i mesi, le settimane e i giorni in attesa che si presentasse un episodio come quello di venerdì sera a Taranto, in occasione della cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo. Al nome di Giorgia Meloni la rappresentanza del Comitato «Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti» presente sugli spalti dello stadio Iacovone ha iniziato a fischiare. Una protesta civile e breve per rammentare al governo le ragioni della loro battaglia per la chiusura dello stabilimento siderurgico. Ilva is a killer, avevano scritto anche sulle magliette. Altro che carovita o rincari del carburante. Solo che il presidente pentastellato non si è voluto sottrarre alla strumentalizzazione e ha postato alimentando una narrazione di parte dell’accaduto: «Spero che almeno i tanti fischi ricevuti spingano la Presidente Meloni a prendere contatto con la realtà. Lo ribadiamo: serve un Consiglio dei Ministri straordinario con misure vere sui vari rincari, sul caro carburante. Senza paura di prendere i soldi dai colossi energetici e dai colossi degli armamenti, fino alle banche». «La realtà però è implacabile conclude Conte - e ora bussa forte alla porta». Solo che la realtà tarantina è frutto della manipolazione contiana, che giusto ieri è stata smentita in quel di Amatrice dove il presidente Meloni è andata in occasione del decennale del terremoto e dove non c’è stato un solo fischio al suo indirizzo. Una forzatura evidente smontata anche da una ulteriore crescita dei follower degli account di Meloni che da venerdì a lunedì, fa crescere la pagina Facebook di 28.129 follower e l’account X di altri 12.153. Mentre Conte deve accontentarsi di solo 863 follower su Facebook a fronte però di una perdita 127 follower su X.