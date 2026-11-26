La fascia azzurra dei presidenti di Provincia torna a pesare. E anche il capo dello Stato plaude alla «restituzione del ruolo». Relegati a semplici orpelli dalla legge Del Rio nel 2014, gli enti locali intermedi tornano rappresentativi dei cittadini, che voteranno per i presidenti e per le assemblee consiliari.

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del Ddl delega che revisiona il Tuel, il testo unico sugli enti locali. La palla passa al Parlamento, che dovrà votare il provvedimento. Poi serviranno pure i decreti attuativi. Il Carroccio, con il ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie Roberto Calderoli in prima linea, è stata la formazione politica a esultare con pià convinzione: «Una vittoria della Lega che da anni, anche in solitudine, porta avanti questa battaglia per rimediare ai disastri della riforma Delrio voluta da Renzi». Anche Fratelli d’Italia, partito meno autonomista di altri nel centrodestra, non ha esitazioni: «È la vittoria dei territori», osserva il senatore Marco Silvestroni. La legge Delrio, oltre a privare i cittadini dell’elezione diretta del presidente e dei Consigli provinciali, ha generato soprattutto caos: alcune competenze, provinciali e regionali, sono state sovrapposte, mentre la burocrazia ha continuato a fare la voce grossa.

La Delrio, un riforma che avrebbe dovuto semplificare l’organizzazione dello Stato, è stata sepolta dalle critiche, specie per le voragini organizzative procurate. Così la maggioranza di centrodestra preferisce tornare indietro, eliminando il farraginoso meccanismo del voto ponderato, che è un diritto esclusivo di sindaci e consiglieri comunali: un’opera d’ingegneria targata Pd che ha privato gli elettori del diritto più sacro, il voto. Nella coalizione che regge il governo Meloni prevale ancora una volta la compattezza. Forza Italia, col presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, ha accolto la novità «con grande favore». Anche gli azzurri portano avanti «la validità di questa battaglia» sin «dall’inizio della legislatura», ha rivendicato il governatore. Già nel dicembre del 2022 la senatrice di Fi Licia Ronzulli, oggi vicepresidente di Palazzo Madama, aveva presentato la prima iniziativa legislativa sul ripristino dell’elezione diretta. L’ex ministro Maria Stella Gelmini, ora parlamentare di Noi Moderati, anticipando le critiche, ha sottolineato: «Non è una questione di poltrone o incarichi ma di democrazia e rappresentanza». Il vento anti-casta, il grillismo della prima ora, è già stato ridimensionato dalla Storia. E mentre il presidente della Repubblica, in occasione della 43esima assemblea dell’Anci, evidenzia come le «autonomie locali» siano «il fondamento dell’ordine democratico», già si ragiona sull’election day, una giornata - con buona probabilità nel 2029 - in cui tutti gli italiani potranno tornare alle urne per eleggere presidenti e consiglieri provinciali. Il centrosinistra ha scelto di tacere. Il disordine derivato dalla riforma Delrio, del resto, è stato riconosciuto negli anni in maniera trasversale. Tanto che neppure i populisti del Campo largo, 5s e Avs su tutti, hanno osato levare una voce contro il «ritorno delle Province». Se non è un’ammissione dell’errore fatto, somiglia molto.