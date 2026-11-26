Al lavoro La premier Giorgia Meloni e accanto a lei il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti

La maggioranza prova a stringere i tempi sulla manovra, ma il confronto tra gli alleati resta aperto. Condono edilizio, pensioni, risorse per la sanità, fisco e Superbonus sono i dossier ancora sul tavolo del vertice di Palazzo Chigi, il terzo in una settimana. Giorgia Meloni invita alla prudenza, Matteo Salvini rivendica le battaglie della Lega, mentre Antonio Tajani e Maurizio Lupi cercano una sintesi tra le diverse sensibilità della coalizione, insieme a Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.

Al termine dell’incontro Lupi parla di un confronto positivo: «È andato molto bene, le coperture le stiamo trovando». «Andiamo avanti a lavorare», aggiunge, assicurando che saranno rispettati i tempi fissati dal ministro Ciriani con i capigruppo. Per il leader di Noi moderati si tratta di «una buona manovra, che non va minimamente stravolta», anche se restano nodi da sciogliere: «Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo».

Il principale è il condono edilizio. La maggioranza vuole limitarlo alle vecchie pratiche di sanatoria rimaste senza risposta e alle domande del condono 2003, escludendo gli abusi recenti. «Non nuovi condoni ma i vecchi», chiarisce Lupi. La proposta è ancora in fase di definizione e sul testo sta lavorando il ministro Salvini, che dovrebbe presentarlo nei prossimi giorni. Resta da decidere anche la veste tecnica, cioè se sarà un emendamento del governo o dei relatori: per Lupi «l’importante è condividere il contenuto». La formula del silenzio-assenso sostenuta dalla Lega continua però a sollevare perplessità, anche sulla sua applicabilità.

La linea rossa resta quella dei conti pubblici. La premier ha ribadito la necessità di un profilo prudente, anche alla luce delle indicazioni di Bruxelles, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avverte: «Ogni modifica all’impianto della manovra dovrà avere le coperture». La priorità è uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo evitando interventi che possano compromettere il percorso di risanamento.

In discussione c’è anche la tassazione agevolata all’1% degli aumenti salariali entro i 2.500 euro, che Fratelli d’Italia starebbe valutando di sostituire con un incentivo strutturale per i giovani al primo contratto a tempo indeterminato. La proposta prevede una riduzione dell’imponibile per gli under 30, con tassazione sul 50% del reddito nel 2027 e sul 70% nel 2028, entro un limite annuo di 50mila euro.

Aperto anche il capitolo pensioni, con Salvini che insiste su Quota 64, rivendica uno stanziamento iniziale di 850 milioni e chiede un maggiore contributo delle banche. Sul Superbonus Lupi conferma la richiesta di rivedere lo spalma-crediti in dieci anni per dare certezza alle regole: «Speriamo rimanga la vecchia norma». Anche qui, però, la soluzione condivisa non c’è ancora.

Sul tavolo restano poi il miliardo aggiuntivo per la sanità, la rivalutazione delle pensioni e il possibile rinvio al 2029 del taglio di circa 7mila posti nella scuola. Salvini vuole portare a casa il condono e difendere il dossier previdenziale, Meloni deve evitare che le richieste degli alleati mettano a rischio gli equilibri di bilancio. La partita resta dunque aperta e la sintesi passerà ancora da Palazzo Chigi e dal Tesoro.