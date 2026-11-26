Lo spalma-crediti del Superbonus si avvia verso l’uscita dalla manovra. La norma del ddl Bilancio prevede che una parte dei crediti legati alle spese sostenute nel 2023, ceduti o usati con lo sconto in fattura, venga recuperata in dieci rate annuali anziché secondo le scadenze fissate in origine. Dopo le proteste di imprese edili, professionisti e operatori, che temevano contraccolpi sulla liquidità e sui piani finanziari di chi aveva acquistato i crediti, prende corpo l’ipotesi della cancellazione. In alternativa si valuta di ridurre la diluizione a cinque anni, almeno per le Pmi. In ogni caso servirà un emendamento.

Più articolata la partita sulla exit tax, dove un’intesa sarebbe comunque vicina. La commissione Bilancio della Camera ha respinto per mancanza di coperture la proposta di Forza Italia di sopprimere l’articolo 17, che introduce un’imposta del 26% sulle plusvalenze latenti per chi, con un patrimonio di almeno 800mila euro, trasferisce la residenza fiscale all’estero dopo essere stato residente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci anni. Sono però stati riammessi alcuni correttivi del centrodestra. Lega e Forza Italia chiedono di escludere dalla base imponibile gli investimenti in Pmi innovative e startup, e la Lega vorrebbe estendere l’esenzione alle quote dei fondi comuni. L’emendamento di Fratelli d’Italia, prima firmataria Ylenja Lucaselli, alza invece la soglia patrimoniale a 2 milioni e limita l’imposta ai trasferimenti verso Paesi con tassazione effettiva nulla o inferiore all’1% e senza un adeguato scambio di informazioni con il fisco italiano. La riscrittura della platea, ha precisato la commissione, non dovrà peggiorare i saldi.

Sulle pensioni il nodo è la rivalutazione. Il testo riconosce l’adeguamento pieno all’inflazione solo agli assegni fino a quattro volte il minimo Inps di 611,85 euro, cioè fino a 2.447,40 euro lordi al mese. Sopra quella soglia scatta un recupero ridotto che riguarderebbe circa 3,5 milioni di pensionati, con perdite stimate fino a mille euro l’anno, e garantirebbe risparmi per circa 1,4 miliardi annui nel triennio. Tutti i partiti hanno presentato modifiche. Fratelli d’Italia propone di portare il limite a cinque volte il minimo, mentre nel governo si studia un meccanismo progressivo che lasci invariata la soglia ma concentri il taglio sugli assegni più alti, risparmiando il ceto medio.

Per la sanità le risorse aggiuntive dovrebbero fermarsi a poco più di 500 milioni. Tra le fonti allo studio c’è la social card, mentre appare più complicato attingere ai risparmi del Pnrr. Intanto in commissione il calendario è serrato. Entro le 14 di oggi i gruppi devono indicare gli emendamenti prioritari tra i circa 700 segnalati: la maggioranza punta a ridurli a circa 250, mentre le opposizioni non intendono scremare la propria lista. Le votazioni dovrebbero partire il 3 dicembre, il 10 è il termine per le proposte di relatori e governo e l’approdo in Aula è previsto per il 18. Lo spazio per le modifiche parlamentari resta stretto, con un fondo di circa 120 milioni, e anche ai ministri è stato chiesto di contenere le proprie richieste, che sarebbero una novantina.