«Per un emendamento governativo c’è sempre tempo fino all’ultimo minuto». La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha lasciato aperta la porta a una correzione della stretta sulla rivalutazione delle pensioni prevista dall’articolo 55 della manovra. Il testo assicura l’adeguamento pieno all’inflazione solo agli assegni fino a quattro volte il minimo Inps, con un risparmio di 885 milioni l’anno nel triennio 2027-2029. Forza Italia propone di alzare l’asticella. L’obiettivo di molti partiti è arrivare almeno a cinque volte il minimo, circa 3.060 euro, in modo da coprire praticamente il 90% degli assegni. Il nodo sono le risorse: azzurri e centristi guardano agli 850 milioni annui del fondo per la flessibilità in uscita, che la Lega vuole invece destinare a Quota 64. Per Matteo Salvini la misura «è stata già finanziata in manovra» e «siamo pronti a partire nel 2027».

I nodi saranno sul tavolo del vertice dei leader del centrodestra che potrebbe tenersi oggi, a margine del Consiglio dei ministri. Sul condono edilizio «ci sarà di certo un emendamento di maggioranza», ha assicurato ieri Salvini, spiegando che con Giorgia Meloni e Antonio Tajani «stiamo lavorando insieme».

E intanto torna in pista la sanatoria paesaggistica della Lega, firmata da Elisa Montemagni, tra i cento emendamenti riammessi ieri sera dalla commissione Bilancio, 40 per materia e 60 per i profili di copertura. Prevista una finestra di 24 mesi per regolarizzare gli interventi realizzati entro il 2025 in aree vincolate senza autorizzazione paesaggistica ma con un titolo edilizio legittimo. Riammessa anche la proposta di Fdi, a prima firma Ylenia Lucaselli, che riscrive l’exit tax: la tassa non scatterebbe più per chi lascia l’Italia con almeno 800mila euro di attività finanziarie, ma solo oltre i 2 milioni di redditi, distinguendo in base al trattamento fiscale del Paese di destinazione. Resta fuori, invece, l’esenzione dallo spalmacrediti del Superbonus per chi ha già i crediti nel cassetto fiscale.

Stamattina a Palazzo Chigi è in programma una riunione con capigruppo e relatori. Ieri la premier, con Giancarlo Giorgetti, ha ricevuto Comuni e Province, aprendo su assistenza agli studenti con disabilità, trasporto locale e politiche abitative. Il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, dice di aver «trovato riscontro», ma sul condono avverte: «Non possiamo far ricadere sui Comuni problemi che sono decennali».

Entro domani alle 14 i gruppi devono indicare i 700 emendamenti «segnalati», le votazioni partiranno il 4 dicembre e l’Aula è attesa per il 18. Ieri Fratelli d’Italia ha presentato le misure sul lavoro, dalla super-deduzione «più assumi, meno paghi», che arriva al 180% per chi assume madri, al bonus mamme lavoratrici portato a 100 euro al mese. Lucio Malan ha rivendicato la scelta di «incentivare il lavoro e le assunzioni anziché cercare voti facili con l’assistenzialismo».