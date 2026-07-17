Meloni e Piantedosi in visita al I Reparto Volanti: "Chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà"

Una visita istituzionale per testimoniare la vicinanza del Governo alle forze dell'ordine e ribadire il ruolo centrale della sicurezza per il Paese. Oggi, 17 luglio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alla caserma "Maurizio Giglio", sede del I Reparto Volanti della Questura di Roma, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ad accoglierli il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. All'incontro ha partecipato in collegamento video anche la Questura di Milano, coinvolta nell'iniziativa insieme a quella di Roma.

Meloni: "Senza sicurezza non può esserci libertà"

Nel corso dell'incontro con gli agenti, la presidente del Consiglio ha voluto ribadire quanto il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine rappresenti una garanzia per l'intera collettività. "Senza sicurezza non può esserci libertà", ha affermato la premier, sottolineando come il contributo di donne e uomini in divisa sia essenziale per assicurare la serenità dei cittadini e la tenuta democratica del Paese. Successivamente, attraverso un messaggio pubblicato su X, Giorgia Meloni ha ribadito la linea del Governo sul fronte dell'ordine pubblico: "Tolleranza zero verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene e di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall'altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà", ha aggiunto.

Piantedosi: "Un grazie vero a chi indossa la divisa"

Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha raccontato sui propri canali social il significato della visita alla caserma "Maurizio Giglio", definendola un'occasione per manifestare concretamente la vicinanza delle istituzioni agli operatori della Polizia di Stato. "Con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla caserma 'Maurizio Giglio' del I Reparto Volanti della Polizia di Stato per dire un grazie vero, sentito, a chi ogni giorno indossa una divisa e mette la propria vita al servizio della nostra sicurezza", ha scritto il ministro. Piantedosi ha poi evidenziato il valore di un'attività spesso poco visibile ma fondamentale per la vita quotidiana del Paese: "Un lavoro fatto spesso nel silenzio, lontano dai riflettori, ma che rende possibile ogni nostro gesto quotidiano: camminare tranquilli, tornare a casa sereni, vivere le nostre città senza paura".

Al via i servizi straordinari "Alto Impatto"

Durante la visita istituzionale, la presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno hanno assistito anche alla partenza dei servizi straordinari "Alto Impatto", predisposti nelle città di Roma e Milano. L'operazione prevede un'intensificazione dei controlli e del pattugliamento nelle aree considerate più sensibili, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e assicurare una presenza ancora più capillare delle forze dell'ordine sul territorio. Nel suo messaggio, Piantedosi ha definito l'iniziativa "un rafforzamento concreto dei controlli nelle aree più sensibili, a tutela dei cittadini onesti", ribadendo il pieno sostegno del Governo agli operatori impegnati nei servizi di sicurezza.

Pisani: "Un segnale importante per la Polizia di Stato"

A conclusione dell'incontro, il capo della Polizia Vittorio Pisani ha espresso apprezzamento per la visita della presidente del Consiglio e del ministro dell'Interno, interpretandola come un importante segnale di attenzione nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

La visita arriva infatti alla vigilia del potenziamento dei servizi di vigilanza e dei pattugliamenti nelle aree più delicate di Roma e Milano, un dispositivo che punta ad aumentare la presenza dello Statoe a garantire una risposta ancora più efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini.