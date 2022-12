"Con voi finché necessario": Biden e Zelensky pronti alla guerra d’inverno

" È un onore essere al tuo fianco. Gli americani sono con lei. Gli Stati Uniti sono dalla sua parte e dalla parte dei cittadini e delle cittadine coraggiose dell'Ucraina. Gli ucraini, con il loro coraggio, sono un'ispirazione per il mondo ". Joe Biden ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca con una stretta di mano. In tutta risposta il presidente ucraino ha ringraziato " dal profondo del cuore " il suo omologo per il sostegno fornito. È iniziata così l'attesissima visita di Zelensky a Washington, presentatosi all'appuntamento con Biden in tuta militare marrone anziché in abito.

Biden accoglie Zelensky

Nuovi aiuti militari, tra cui i Patriot, supporto internazionale e massima comprensione. Biden ha rassicurato Zelensky in tutto e per tutto, promettendogli anche di aumentare il sostegno all'Ucraina. Il presidente americano, affiancato dalla moglie Jill, ha messo un braccio intorno alla spalla del suo ospite, prima di scortarlo oltre le porte della Casa Bianca dove le guardie tenevano le bandiere degli Stati Uniti e dell'Ucraina. " Lei è l'uomo dell'anno. Lei è assolutamente l'uomo dell'anno ", ha detto Biden al presidente ucraino. " Lei non è solamente l'uomo dell'anno per il mondo, ma in modo particolare per noi americani. Benvenuto ", ha aggiunto.

Biden ha quindi elogiato la resistenza del popolo ucraino di fronte agli invasori russi. " Continueremo a rafforzare la capacità dell'Ucraina di difendersi, in particolare la difesa aerea ", ha detto, precisando che gli Stati Uniti vogliono una " pace giusta ". " Putin sta usando l'inverno come arma ", ha proseguito Biden, parlando accanto al suo omologo ucraino e ricordando che sono passati trecento giorni dall'inizio della guerra. " Sembra incredibile ", ha affermato, ribadendo che gli ucraini " sono un popolo che non si è fatto intimidire, che ha resistenza, che ispira il mondo per il suo coraggio ".

Una medaglia per Biden

Zelensky ha spiegato che la situazione in Ucraina è sotto controllo grazie al sostegno degli Stati Uniti. " Voglio ringraziare la leadership e il Congresso statunitense, da parte del popolo ucraino ", ha detto, consegnando una onorificenza militare a Biden.

Il presidente ucraino ha quindi nuovamente ringraziato il popolo americano per gli aiuti ricevuti finora e consegnato una medaglia al valore a Biden. " Voi - ha proseguito - non potete immaginare quanto vi siamo grati per averci permesso di difenderci. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore, dal profondo del cuore di tutti gli ucraini ". " Ieri ero nel Donbass " dove ho ricevuto da " un eroe al fronte un messaggio che porto qui ", ha continuato Zelensky.

" Questa persona mi ha detto "dica al presidente Biden che apprezziamo i suoi sforzi. Lui è il capitano" ", ha dichiarato Zelensky. " Lei il capitano presidente Biden ", ha confermato il capo di Stato ucraino. " Per me è un grande onore. Non è meritato ma è molto apprezzato ", ha commentato Biden, che è sembrato colpito dal gesto.

"Insieme per tutto il 2023"

La visita di Zelensky in Usa sottolinea il " bisogno di continuare a stare insieme per tutto il 2023 ", ha dichiarato Biden, nel suo intervento alla Casa Bianca, fornendo per la prima volta un'indicazione su cosa aspettarsi nei prossimi mesi dalla guerra tra Russia e Ucraina e per quanto tempo. E lasciando presagire un rafforzamento dell'asse tra Washington e Kiev in vista della fase invernale del conflitto. " La luce prevarrà sull'oscurità, la speranza prevarrà sulla disperazione. Quest'anno ha portato un'incredibile sofferenza al popolo ucraino ma voglio ricordarvi che gli Stati Uniti sono con voi e saranno con voi per tutto il tempo necessario ", ha proseguito il presidente statunitense.

" Sono venuto negli Usa per ringraziare il popolo statunitense per il suo aiuto ", ha invece detto Zelensky. " Si tratta di una visita storica per Stati Uniti e Ucraina e i rapporti tra i nostri Paesi ", ha spiegato il presidente, secondo cui Stati Uniti e Ucraina sono " diventati davvero partner e alleati, e ho avuto modo di rendermene conto anche durante i colloqui odierni ". " Ho buone notizie per quanto tornerò a casa ", ha aggiunto il leader ucraino, menzionando gli aiuti militari Usa, in particolare i sistemi Patriot " che metteranno in sicurezza lo spazio aereo dell'Ucraina ".

Biden: "Nato e Ue mai così unite"

" Ogni dollaro fornito dagli Stati Uniti serviranno per la sicurezza global e", ha rilevato ancora Zelensky. " Dobbiamo sopravvivere a questo inverno e proteggere la nostra popolazione, si tratta di una questione umanitaria" di fronte alla minaccia "del terrorismo proveniente dalla Russia ", ha detto il presidente ucraino. " Non ho mai visto la Nato e l'Ue più unite di così ", ha ripreso il discorso Biden, sottolineando che non c'è nessun cedimento nel " sostegno e nella solidarietà " all'Ucraina. " Tutti sappiamo cosa è in gioco qui, era dall Seconda Guerra Mondiale che un Paese europeo non veniva attaccato ", ha ribadito.