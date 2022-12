"Sì all'invio dei Patriot". E gli Usa varano altro pacchetto per Kiev

Il valore del nuovo pacchetto di aiuti militari che gli Stati Uniti destineranno all'Ucraina ammonta a 1,85 miliardi di dollari. Al suo interno troveranno spazio, per la prima volta in assoluto, il temibile Patriot Air Defense System, un'avanzato dispositivo militare altamente efficace nell'intercettare i missili balistici e da crociera e da tempo richiesto da Kiev. È stato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a svelare in anticipo le carte presenti sul tavolo, nella stessa giornata in cui Volodymyr Zelensky è atterrato a Washington per incontrare Joe Biden.

Kiev avrà i Patriot

Blinken ha confermato l'invio dei sistemi Patriot all'Ucraina. " Gli aiuti militari che annunciamo oggi includono per la prima volta Patriot Air Defense System, in grado di abbattere missili cruise, missili balistici a corto raggio e aerei a un tetto significativamente più alto rispetto ai sistemi di difesa aerea forniti in precedenza ", ha dichiarato. Ricordiamo che i nuovi aiuti portano il totale dell'assistenza statunitense all'Ucraina a 21,9 miliardi di dollari, durante la sola amministrazione Biden.

L'ultimo pacchetto di aiuti Usa si andrà ad aggiungere ad un provvedimento analogo da parte del Pentagono per ulteriori 850 milioni. " Il Cremlino continua a lanciare attacchi brutali e ingiustificati contro le infrastrutture civili in Ucraina, ma non è ancora riuscito a cancellare il Paese dalla mappa come sperava ", ha proseguito Blinken, aggiungendo che " le autorità di Mosca stanno tentando di sfruttare l'inverno, per fiaccare il morale dei militari e della popolazione ucraina ".

Il sostegno degli Stati Uniti

La linea di Washington sulla guerra in Ucraina , dunque, non cambierà di una virgola. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario, in modo che l'esercito ucraino possa continuare a difendersi ed essere nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati quando sarà il momento.

In attesa di conoscere meglio i dettagli degli accordi tra le parti, è lecito supporre che, una volta finalizzati i piani, i Patriot vengano spediti in Ucraina a stretto giro. A differenza dei sistemi di difesa aerea più piccoli, infatti, le batterie missilistiche Patriot necessitano di equipaggi molto più grandi e dozzine di persone per farle funzionare correttamente. L'addestramento del personale, soprattutto, richiede normalmente diversi mesi. A questo dovrebbero, ma il condizionale è d'obbligo, provvedere gli stessi Stati Uniti.