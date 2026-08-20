Bombardamenti russi su Kiev: almeno 13 morti, colpito un ospedale pediatrico. Allerta anche in Polonia e Romania

Il ministero della Difesa russo ha affermato che l’attacco lanciato nella notte ha colpito “impianti industriali militari, un centro di trasporto e logistica e magazzini a Kiev e nella regione di Kiev”. Lo scrive la Tass. L’attacco - viene spiegato - è stato condotto “utilizzando armi di alta precisione da terra, aria, mare e droni a lungo raggio”.

Secondo quanto riporta l’agenzia russa l’azienda industriale Fire Point LLC, che produceva componenti per droni d’attacco e assemblava e immagazzinava anche i propulsori utilizzati nei missili da crociera Flamingo, è stata danneggiata. Inoltre le forze armate russe hanno distrutto lo stabilimento di assemblaggio dell’industria aeronautica statale Antonov, che produceva il velivolo a pilotaggio remoto a lungo raggio An-196 ‘Lyuty’. Infine è stato colpito nella capitale un deposito di munizioni che conteneva bombe termobariche M-900 e munizioni per il sistema missilistico Baba Yaga.