Bombardamenti russi su Kiev: almeno 13 morti, colpito un ospedale pediatrico. Allerta anche in Polonia e Romania

È salito a sei morti e 33 feriti il bilancio dell’attacco russo su Kiev e sulla regione della capitale ucraina. Nella città sono stati colpiti oltre 12 punti nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi, con danni a edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Incendi sono divampati anche in alcuni magazzini. Una sesta vittima è stata registrata a Brovary, dove un’altra persona è rimasta ferita e un impianto industriale è stato danneggiato.
Zelensky: 13 morti e 40 feriti tra Kiev e la sua regione
“Le squadre di soccorso sono al lavoro da tutta la notte sui luoghi colpiti dagli attacchi russi. Si è trattato di un attacco di vasta portata: i russi si erano preparati a lungo, combinando diversi tipi di missili balistici, missili da crociera e droni, con l’obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Si registrano danni a Kiev e nella regione, così come nelle regioni di Odessa e Chernihiv”. Così su X il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Nella capitale, sono stati danneggiati edifici residenziali, tra cui un grattacielo i cui piani superiori sono stati distrutti, oltre a un ospedale pediatrico e una scuola. Le operazioni di soccorso e assistenza sono tuttora in corso. Al momento, sappiamo che l’attacco russo ha causato la morte di 12 persone a Kiev e di una persona nella regione. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e ai cari delle vittime. Circa 40 persone sono rimaste ferite”. “Nella regione di Odessa - dice ancora il presidente ucraino - il nemico ha effettuato un attacco con droni contro un valico di frontiera con la Moldavia; nella regione di Chernihiv, ha preso di mira le infrastrutture del gas. Ringrazio tutti i soccorritori, i medici, gli agenti di polizia e gli operatori dei servizi di emergenza che hanno prestato aiuto alla popolazione fin dai primi istanti”.
Zelensky: Russi hanno preparato a lungo attacco di stanotte
“Fin dalla notte scorsa i nostri servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi colpiti dai bombardamenti russi. Si e trattato di un attacco massiccio: i russi si sono preparati a lungo e hanno combinato diversi tipi di missili balistici, missili da crociera e droni in modo da danneggiare il piu possibile le infrastrutture civili. Si registrano distruzioni a Kiev e nella regione circostante, nelle regioni di Odessa e Chernihiv”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Nella capitale, dice, “sono stati danneggiati edifici residenziali, in particolare un grattacielo, i cui piani superiori sono stati distrutti, oltre a un ospedale pediatrico e a una scuola. Le operazioni di soccorso e salvataggio proseguono. Al momento si sa che questo attacco russo ha causato la morte di 12 persone a Kiev e di una persona nella regione. Le nostre condoglianze vanno a tutti i familiari e ai cari. Altre circa 40 persone sono rimaste ferite”. Nella regione di Odessa, scrive ancora Zelensky, “il nemico ha attaccato con i droni un valico di frontiera con la Moldavia, mentre nella regione di Chernihiv ha colpito le infrastrutture del gas. Ringrazio tutti i soccorritori, i medici, i poliziotti e gli operatori dei servizi pubblici che, sin dai primi minuti, stanno aiutando la popolazione”.
Mosca, a Kiev colpite installazioni militari e industriali
Il ministero della Difesa russo ha affermato che l’attacco lanciato nella notte ha colpito “impianti industriali militari, un centro di trasporto e logistica e magazzini a Kiev e nella regione di Kiev”. Lo scrive la Tass. L’attacco - viene spiegato - è stato condotto “utilizzando armi di alta precisione da terra, aria, mare e droni a lungo raggio”.
Secondo quanto riporta l’agenzia russa l’azienda industriale Fire Point LLC, che produceva componenti per droni d’attacco e assemblava e immagazzinava anche i propulsori utilizzati nei missili da crociera Flamingo, è stata danneggiata. Inoltre le forze armate russe hanno distrutto lo stabilimento di assemblaggio dell’industria aeronautica statale Antonov, che produceva il velivolo a pilotaggio remoto a lungo raggio An-196 ‘Lyuty’. Infine è stato colpito nella capitale un deposito di munizioni che conteneva bombe termobariche M-900 e munizioni per il sistema missilistico Baba Yaga.
Ucraina, attacco russo nella notte: 12 morti a Kiev, colpito ospedale pediatrico
E’ di almeno 12 morti il bilancio di un nuovo attacco russo avvenuto nella notte a Kiev. Come riferisce su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, i feriti sono 33. Nel quartiere di Solomyansky, i piani superiori di un edificio residenziale di 9 piani sono stati distrutti e si e sviluppato un incendio e nelle vicinanze dell’edificio sono state danneggiate le finestre di 4 edifici residenziali. Nei quartieri di Darnytskyi e Sviatoshyn sono stati danneggiati edifici non residenziali e magazzini. Nel distretto di Solomyanskiy sono stati danneggiati una scuola e i locali di un ospedale pediatrico. Nell’ospedale sono state sfondate le finestre e sul terreno sono state incendiate delle auto. Domani, 21 agosto, a Kiev e stato proclamato Giorno di lutto.
Sindaco Mosca: "Distrutti 28 droni sulla regione della capitale"
La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, e la maggior parte è stata distrutta a notevole distanza dalla capitale. “Ventotto droni sono stati distrutti nella regione di Mosca”, ha aggiunto Sobyanin.
Romania: nella notte drone si schianta vicino al confine con Ucraina
Un drone non identificato si è schiantato questa mattina in territorio romeno, vicino al confine con l’Ucraina. Secondo quanto riportato dal ministero della Difesa di Bucarest, il sistema radar ha rilevato un gruppo di bersagli aerei intorno alle 2,23 vicino al confine con l’Ucraina, a nord della contea di Tulcea. Due caccia F-18 dell’Aeronautica spagnola, di stanza in Romania, sono decollati per svolgere una missione di sorveglianza. Anche l’Aeronautica romena ha inviato un elicottero IAR-330 per la ricognizione aerea. Alle 3:21, un drone è entrato nello spazio aereo nazionale romeno, a circa 13 chilometri a est della città di Galati. Poco dopo, il velivolo si è schiantato a circa quattro chilometri a nord-est di Grindu, nella contea di Tulcea, in una zona disabitata. L’impatto con il suolo ha provocato un incendio che si è poi spento da solo. Non si segnalano vittime né danni materiali, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale.
Attacchi russi su Kiev, allerta anche in Polonia e Romania
Gli attacchi su Kiev della notte appena trascorsa hanno provocato reazioni di sicurezza anche negli stati membri della Nato confinanti. Il comando militare polacco ha dichiarato di aver mobilitato velivoli e attivato le difese aeree per proteggere lo spazio aereo polacco, in particolare nelle aree al confine con l’Ucraina. Il ministero della Difesa rumeno ha affermato che i sistemi radar hanno rilevato bersagli aerei vicino al confine ucraino durante la notte, provocando il decollo di due caccia spagnoli impegnati in missioni Nato e di un elicottero dell’aeronautica rumena. Il ministero ha aggiunto che un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino a Galati prima di schiantarsi in una zona disabitata nella contea di Tulcea.
6 morti e 33 feriti in attacco russo su Kiev
È di 6 morti e 33 feriti il bilancio dell’attacco russo sulla capitale ucraina Kiev. Lo riferiscono i media ucraini che citano le autorità locali. “Le conseguenze dell’attacco nemico sono state registrate in oltre 12 punti nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi della città. Sono stati danneggiati edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Sono divampati incendi in magazzini su un’ampia area. I servizi di emergenza stanno lavorando per porre rimedio alle conseguenze. Purtroppo, 5 persone hanno perso la vita per mano del nemico. Altre 23 persone sono rimaste ferite”, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko sui social media, come riporta Ukrainska Pravda. Nella vicina località di Brovary, nell’oblast di Kiev, un uomo è rimasto ucciso e un altro ferito nell’attacco, come ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Tymur Tkachenko, aggiungendo che è stato danneggiato un impianto “industriale” non meglio specificato, come riporta il Kyiv Independent.
Attacco russo su Kiev, cinque morti e 23 feriti
Sale a cinque morti e 23 feriti il bilancio dell’attacco missilistico russo su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Lo ha riferito l’Amministrazione militare della città di Kiev.
Attacco russo su Kiev, bilancio sale a tre morti e 20 feriti
Si aggrava il bilancio dell’attacco missilistico russo su Kiev. Come riferisce su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, “tre persone sono morte” e venti sono rimaste ferite, di cui 14 sono state ricoverate in ospedale mentre gli altri sono stati curati in regime ambulatoriale o sul posto".