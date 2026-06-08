Caccia Nato in volo sul Baltico: abbattuto un drone in territorio lettone

Per quanto riguarda la Russia, "la settimana scorsa abbiamo avuto una discussione con i 27 Stati membri, sulla sostanza in preparazione dei negoziati e su quali sono le nostre richieste. Credo che questo sia un punto fondamentale. Chiunque poi si rechi a parlare con loro dovrà mettere sul tavolo anche queste richieste. Allo stesso tempo ritengo anche che i russi non siano ancora pronti. Quindi, dobbiamo anche avere più pazienza strategica affinché non siamo noi a fare le nostre richieste, ma sia la Russia a parlare con noi, per porre fine a questa guerra cominciando con il cessate il fuoco". Lo dice l'Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas arrivando al Consiglio informale Difesa a Cipro. "Vediamo - aggiunge - un'escalation dei loro attacchi. Dovrebbero prima di tutto fermarsi con un cessate il fuoco per sedersi al tavolo delle trattative. Ma allo stesso tempo, vediamo anche dei movimenti all'interno della Russia che indicano che non sono contenti che questa guerra continui, ed è per questo che dobbiamo esercitare maggiore pressione su di loro e anche aumentare il nostro sostegno all'Ucraina".