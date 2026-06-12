"Fino a 115mila soldati al confine Nato". Mosca rafforza il suo fianco nord-occidentale: le stime dell'intelligence

Una vasta inchiesta realizzata dall’emittente pubblica danese DR (Danmarks Radio), in collaborazione con la svedese SVT, la norvegese NRK e il gruppo editoriale estone Delfi, ha riportato al centro del dibattito strategico europeo l’evoluzione della postura militare russa lungo il fianco settentrionale del continente. Il lavoro giornalistico, sviluppato nell’arco di circa diciotto mesi e confluito nel documentario Krigsplan Europa (“Piano di guerra Europa”), si basa su decine di colloqui con funzionari della difesa, responsabili dell’intelligence e ufficiali della NATO, oltre all’analisi di immagini satellitari effettuata dall’ex ufficiale dell’intelligence militare finlandese Marko Eklund.

Secondo le valutazioni raccolte dall’inchiesta, la Federazione russa starebbe conducendo un significativo programma di rafforzamento delle proprie infrastrutture militari nelle regioni comprese tra la penisola di Kola, il confine finlandese e l’area baltica. Le fonti consultate sottolineano tuttavia che non esistono elementi pubblicamente disponibili che dimostrino una decisione politica già assunta dal Cremlino per intraprendere un conflitto contro i Paesi dell’Alleanza Atlantica. Le preoccupazioni riguardano piuttosto la progressiva costruzione di capacità militari che potrebbero consentire a Mosca di disporre di maggiori opzioni operative in caso di deterioramento del quadro di sicurezza europeo.

Per gli apparati di sicurezza nordici, il Mar Baltico rappresenta oggi uno dei principali punti di frizione geopolitica del continente. L’area ospita infrastrutture energetiche strategiche, collegamenti marittimi fondamentali per l’economia europea e le linee di comunicazione che collegano Estonia, Lettonia e Lituania al resto della NATO. In questo scenario, qualsiasi modifica degli equilibri militari regionali viene osservata con particolare attenzione dalle cancellerie occidentali.

Dalle brigate alle divisioni: la trasformazione delle forze russe

Uno degli elementi maggiormente evidenziati dagli analisti riguarda la riorganizzazione strutturale delle Forze terrestri russe. Secondo le informazioni raccolte dall’inchiesta, Mosca starebbe accelerando la conversione di numerose brigate in divisioni permanenti, una scelta che modifica sensibilmente il potenziale operativo delle unità schierate.

Una brigata russa dispone generalmente di circa 3.500-4.500 effettivi, mentre una divisione può superare i 10.000 militari integrando capacità autonome di artiglieria, difesa aerea, guerra elettronica, ricognizione e supporto logistico. Tale configurazione consente operazioni prolungate e ad alta intensità, riducendo la dipendenza da strutture di comando esterne.

Le immagini satellitari analizzate dagli esperti mostrerebbero inoltre l’ampliamento di basi, depositi logistici, aree addestrative e infrastrutture ferroviarie in diverse regioni della Russia nord-occidentale. Secondo stime riportate, una volta conclusa la fase più intensa della guerra in Ucraina, Mosca potrebbe mantenere fino a 115.000 militari nelle aree prossime ai confini con Finlandia, Norvegia e Paesi baltici. Si tratta di una valutazione elaborata da fonti occidentali e non confermata ufficialmente dalle autorità russe.

Gli osservatori segnalano inoltre che l’esperienza maturata sul teatro ucraino avrebbe accelerato l’integrazione di nuove tecnologie all’interno delle forze armate russe. Tra queste figurano sistemi a pilotaggio remoto, munizioni circuitanti, capacità avanzate di guerra elettronica, reti di comando digitalizzate e strumenti di sorveglianza in tempo reale. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare la rapidità decisionale e l’efficacia delle operazioni multidominio, che comprendono simultaneamente spazio terrestre, aereo, marittimo, cibernetico ed elettromagnetico.

Secondo alcuni responsabili della sicurezza nordica citati dall’inchiesta, il rafforzamento delle infrastrutture e la crescita della presenza militare lungo il fianco baltico-artico potrebbero consentire alla Russia di trasferire ulteriori forze verso l’Europa settentrionale in tempi relativamente brevi qualora la situazione internazionale dovesse deteriorarsi.

Le preoccupazioni occidentali e la posizione ufficiale di Mosca

Le valutazioni espresse dagli apparati di intelligence di Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia convergono sull’idea che il fattore tempo rappresenti oggi una delle principali variabili strategiche. Secondo tali analisi, l’Europa si troverebbe in una fase di transizione durante la quale numerosi Stati stanno ancora ricostruendo capacità militari ridotte nel periodo successivo alla Guerra Fredda.

Le esercitazioni NATO svolte negli ultimi anni nell’Europa nord-orientale hanno evidenziato la necessità di incrementare la disponibilità di munizionamento, rafforzare le capacità di difesa aerea e missilistica, migliorare la mobilità delle forze terrestri e sviluppare infrastrutture adeguate per il rapido dispiegamento di contingenti alleati. Diversi ufficiali dell’Alleanza ritengono inoltre prioritario investire in sistemi autonomi, tecnologie spaziali, intelligence, sorveglianza e ricognizione, settori considerati essenziali per affrontare eventuali scenari di crisi ad alta intensità.

Alcuni responsabili militari nordici sostengono che i prossimi anni potrebbero rappresentare una fase particolarmente delicata, poiché la produzione industriale russa destinata alla difesa continua a mantenere livelli elevati mentre molti Paesi europei stanno ancora ampliando le proprie capacità produttive nel settore militare. Tuttavia, le stesse fonti precisano che tali considerazioni costituiscono valutazioni prospettiche e non indicano l’esistenza di un attacco imminente.

La Federazione russa respinge categoricamente queste interpretazioni. Vladimir Barbin, ambasciatore della Russia in Danimarca e rappresentante ufficiale di Mosca presso il governo di Copenaghen, ha definito infondate le ipotesi secondo cui il Cremlino starebbe preparando un’aggressione contro i Paesi della NATO. Secondo la posizione espressa dall’ambasciata russa, il rafforzamento militare occidentale e l’espansione delle attività dell’Alleanza Atlantica nei pressi dei confini russi costituirebbero i principali fattori di tensione nella regione. Mosca sostiene inoltre che il proprio dispositivo militare abbia natura difensiva e che le valutazioni diffuse da alcune fonti occidentali contribuiscano ad alimentare un clima di confronto politico e strategico.

Al di là delle differenti interpretazioni, l’insieme degli sviluppi osservati conferma come il settore baltico-artico sia tornato a occupare una posizione centrale nella

competizione strategica tra Russia e NATO. In assenza di un miglioramento del contesto geopolitico, l’area continuerà con ogni probabilità a rappresentare uno dei principali barometri della sicurezza europea nei prossimi anni.