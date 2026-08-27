Kiev in attesa, Zelensky ora premia Musk e “chiama” Xi

È un guerra che va ben oltre quanto di drammatico accade ogni giorno sul campo. Lo dimostrano le ultime due iniziative del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che confermano la fotografia attuale del conflitto, mai come adesso legata a diplomazia sotterranea e alta tecnologia. Ieri infatti il leader ucraino ha conferito l’Ordine della Libertà a Elon Musk, sottolineando «i suoi eccezionali meriti personali nella protezione della vita delle persone e della libertà» e il suo contributo allo «sviluppo delle relazioni tra i popoli di Ucraina e Stati Uniti». Il riferimento evidente è alla tecnologia satellitare Starlink, che mister Tesla ha fornito a Kiev per migliorare i sistemi difensivi ma che nicchia ad allargare per colpire obiettivi russi a lungo raggio. Nel contempo, proprio mentre impazzano le missioni degli 007, Zelensky lancia un appello a Pechino perché porti avanti una diplomazia forte per arrivare alla fine del conflitto.

Dopo gli interventi della Ue e quello un po’ ambiguo di Trump, Kiev cerca anche la sponda cinese. «Ringrazio il leader cinese Xi Jinping per le sue congratulazioni nella nostra festa nazionale - ha detto Zelensky - Contiamo su un’ulteriore cooperazione e su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra della Russia contro il nostro Paese. La pace può essere un nostro obiettivo comune». E visto lo stretto legame tra Pechino e Mosca, non è certo un appello casuale.

Nel frattempo però, tra trame nascoste e alla luce del sole, il conflitto non si ferma. L’Ucraina rivendica di aver colpito 16 obiettivi russi nelle ultime 24 ore, tra cui infrastrutture petrolifere e altri centri di smistamento oltre a aeroporti, un’unità missilistica e infrastrutture costantemente utilizzate per lanciare attacchi contro l’Ucraina. Di contro Mosca denuncia che Kiev ha colpito un autobus nel Lugansk causando 9 vittime. «L’Ucraina sta perdendo la guerra e si sta disgregando all’interno», attacca il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Conferma che sì, si sta cercando una soluzione al conflitto a vari livelli, ma che la strada resta in salita.