Kiev prepara i robot soldato: il piano segreto per cambiare la guerra entro il 2026

Kiev accelera lo sviluppo delle proprie capacità tecnologiche nel settore della difesa, destinando nuove risorse alla robotica, all’intelligenza artificiale e ai sistemi d’arma di ultima generazione. Le iniziative presentate durante l’evento Brave1 Advantage delineano una pianificazione che punta a rafforzare l’autonomia industriale nazionale e ad ampliare il ventaglio di tecnologie disponibili per le Forze Armate. Tra le novità figura l’avvio di un programma di finanziamento dedicato ai robot umanoidi, accompagnato da ulteriori investimenti nella produzione di esplosivi, nei sistemi missilistici, nei radar e nelle tecnologie a energia diretta.

Cosa sappiamo

Il cluster governativo Brave1 ha annunciato l’apertura di un nuovo bando destinato alle aziende e ai centri di ricerca impegnati nello sviluppo di robot umanoidi per impiego militare. Il programma prevede una crescita progressiva delle capacità tecnologiche, privilegiando inizialmente piattaforme essenziali per poi introdurre funzioni sempre più evolute in base ai risultati delle attività di sperimentazione.

L’obiettivo è aumentare il livello di automazione nelle operazioni più esposte al rischio, impiegando sistemi robotici in compiti quali trasporto di materiali, supporto logistico, ricognizione, evacuazione di personale e altre attività svolte in ambienti operativi complessi. La scelta riflette un orientamento già presente nei principali programmi di ricerca internazionali, dove la robotica umanoide viene considerata una delle possibili evoluzioni delle future capacità terrestri autonome.

Dal punto di vista ingegneristico, questa categoria di piattaforme richiede soluzioni tecnologiche particolarmente sofisticate. Un robot antropomorfo integra normalmente numerosi attuatori elettrici, sensori inerziali, sistemi di visione artificiale, unità di calcolo dedicate e algoritmi di controllo del movimento in tempo reale, indispensabili per mantenere equilibrio, coordinazione e stabilità. Restano tuttavia aperte alcune criticità, tra cui autonomia energetica limitata, elevata complessità meccanica, costi di manutenzione e affidabilità durante l’impiego continuativo in condizioni operative gravose.

Nei mesi precedenti l’Ucraina aveva già ospitato prove sperimentali di piattaforme sviluppate da aziende occidentali, tra cui il robot umanoide Phantom MK-1, utilizzato per raccogliere dati tecnici sulle prestazioni in scenari realistici. Le valutazioni hanno evidenziato sia le potenzialità della tecnologia sia gli attuali limiti legati al peso della struttura, alla durata delle batterie e alla sensibilità dei sistemi meccanici.

Brave1 amplia il programma di finanziamento dell’innovazione militare

La robotica costituisce uno degli elementi centrali della strategia tecnologica illustrata durante Brave1 Advantage. Contestualmente è stato aggiornato il programma nazionale di sostegno all’innovazione con l’introduzione di 53 nuove priorità considerate rilevanti per l’evoluzione delle capacità militari ucraine.

I contributi previsti variano da 500 mila a 8 milioni di grivne, in funzione del livello di maturità raggiunto dai singoli progetti. Le aree interessate comprendono droni autonomi, sistemi cooperativi a sciame, componentistica per missili, radar, navigazione avanzata, guerra elettronica, sensori iperspettrali, piattaforme navali senza equipaggio, siluri, munizionamento guidato, tecnologie laser e sistemi basati su impulsi elettromagnetici.

Tra gli annunci figura anche il potenziamento della produzione nazionale di esplosivi militari. Sei imprese ucraine sono state selezionate per realizzare nuove capacità industriali dedicate alla produzione di TNT, RDX, PETN ed esplosivi plastici con prestazioni comparabili ai principali standard occidentali. Il valore complessivo dei progetti ammonta a 944 milioni di grivne, dei quali 620 milioni saranno coperti dal cofinanziamento pubblico.

Secondo i dati presentati durante l’evento, nei primi tre anni di attività Brave1 ha sostenuto quasi mille iniziative attraverso finanziamenti superiori a 5,8 miliardi di grivne, favorendo lo sviluppo di un ecosistema nazionale dedicato alla ricerca e all’innovazione.

Il piano di sviluppo tecnologico fino al 2026

Nel corso della manifestazione è stata organizzata una dimostrazione riservata dedicata ai principali programmi tecnologici sviluppati dall’industria ucraina. Tra i sistemi presentati figuravano missili balistici, missili da crociera, sistemi superficie-aria, bombe plananti di progettazione nazionale, droni a propulsione jet e apparati di difesa aerea basati sull’impiego di laser e di altre tecnologie a energia diretta, alcuni dei quali sono già entrati nella fase di sperimentazione.

Sul piano della cooperazione internazionale è stato inoltre annunciato il programma BraveTech EU, concepito per favorire la collaborazione tra imprese ucraine ed europee attraverso nuovi strumenti di finanziamento. Le linee di sviluppo comprendono, tra l’altro, intercettori portatili, UAV destinati all’evacuazione sanitaria, esoscheletri, sistemi di protezione attiva dei veicoli, celle a combustibile alimentate a idrogeno, siluri leggeri e munizioni a impulso elettromagnetico.

Nel contempo, è stata presentata la piattaforma Brave Prime, iniziativa rivolta ai principali gruppi internazionali del comparto difesa per agevolare programmi industriali congiunti e trasferimento di competenze tecnologiche. I primi accordi sono stati sottoscritti con Airbus e Saab.

Il Ministero della Difesa ucraino ha infine anticipato il calendario dei prossimi bandi, previsti entro la fine del 2026. Alcuni progetti strategici potranno beneficiare di finanziamenti superiori a 100 milioni di grivne ciascuno.

Le risorse saranno destinate allo sviluppo di robot umanoidi, missili lanciabili da velivoli senza pilota, radar di produzione nazionale, sistemi di contrasto alle bombe plananti, armi a microonde e nuove capacità di difesa aerea basate sulla tecnologia laser.