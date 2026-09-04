“La pagherete”. E Merz incarica i servizi segreti di aiutare l’Ucraina

berlino La grande addormentata si muove. È la Germania del cancelliere Friedrich Merz, determinata a difendere se stessa e l’Europa dalla minaccia russa nella sua triplice dimensione convenzionale, ibrida e cognitiva. La prima potenza del continente si è risvegliata dal sogno della pace perpetua con la svolta epocale avviata dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Da allora, la Germania del riarmo sta riscoprendo che difesa e sicurezza non sono più un tabù, rigurgiti del suo passato più oscuro. Quelle di Berlino non sono velleità di egemonia, ma Realpolitik: la presa di coscienza che la potenza non può essere esclusivamente economica, ma deve essere anche militare, soprattutto per fronteggiare le ambizioni imperialistiche della Russia. Deterrenza efficace, ruolo di guida nella difesa dell’Europa e del fianco est della Nato con l’esercito tedesco il più forte nel continente sul piano convenzionale: sono questi gli obiettivi di Merz.

Per il cancelliere, «la politica da grande potenza in Europa non è un’opzione per la Germania. Guida basata sul partenariato sì, fantasie egemoniche no». Alla difesa dalle minacce esterne si affianca la sicurezza interna. Le forze di polizia sono state potenziate, le agenzie di intelligence Bfv e Bnd riformate da centri di acquisizione-valutazione delle informazioni in autentici servizi segreti con poteri operativi. Mentre il Bfv è competente per l’interno e il controspionaggio, il Bnd agisce nella ricognizione sia civile sia militare all’estero. A 70 anni dalla fondazione, il servizio potrà ora condurre attacchi informatici volti a disinnescare quelli dell’aggressore, effettuare sabotaggi in territorio nemico. Per il suo direttore Martin Jäger, nella risposta alla guerra ibrida, il Bnd deve poter agire «in maniera molto simile» all’oppositore, «affinché anche l’altra parte provi dolore».

Il riferimento implicito è alla Russia, che a breve potrebbe sperimentare le conseguenze della mutazione del Bnd da erbivoro in carnivoro. Il governo tedesco sta, infatti, valutando di incaricare il servizio di fornire all’Ucraina le coordinate di tiro per bombardamenti missilistici o con droni contro la Russia. È una delle contromisure della Germania a seguito dell’attacco con un drone esplosivo contro l’aeroporto di Lipsia del 4 agosto scorso, la cui responsabilità viene imputata dal governo Merz ai servizi segreti russi. «La pagherete», aveva tuonato il cancelliere rivolto agli autori dell’aggressione ibrida prima che i suoi ministri degli Esteri e dell’Interno, Johann Wadephul e Alexander Dobrindt, li identificassero nelle spie di Mosca. All’attacco di Lipsia, la Germania reagisce poi con inasprimento dei controlli sull’ingresso dei cittadini russi nel proprio territorio, aumento della pressione sulla flotta ombra manovrata da Mosca, chiusura della Casa russa a Berlino e del consolato di Russia a Bonn. La prima è il polo culturale russo nella capitale tedesca, da anni sospettato di costituire una copertura per attività di spionaggio, il secondo non è solo una sede diplomatica, ma anche un centro Sigint, ossia di raccolta informazioni mediante intercettazione e analisi di segnali.

Dopo anni di tentennamenti, nel timore di provocare reazioni estreme del Cremlino, la Germania risponde con decisione alla guerra ibrida russa. La replica di Mosca non si è fatta attendere con l’annuncio della chiusura delle sedi del Goethe-Institut nella capitale della Russia, a San Pietroburgo e a Novosibirsk. All’artigliata dell’aquila tedesca l’orso russo reagisce con moderazione. Per ora.