La parabola dei volenterosi. Disaccordi e disimpegno

«La lenta morte della coalizione dei volenterosi». Il titolo dell’analisi pubblicata il 2 agosto sul quotidiano britannico Daily Telegraph suona quasi come un cupo presagio soprattutto nello scenario attuale con l’Ucraina sempre più sotto pressione nonostante l’efficacia dei suoi raid contro la Russia. La causa principale, riporta l’articolo, è da attribuirsi ai cambi di leadership nei principali Paesi promotori della coalizione: Regno Unito e Francia.

Nel primo i deludenti risultati elettorali dei laburisti hanno portato al passaggio di testimone al n. 10 di Downing Street da Keir Starmer a Andy Burnham. Il nuovo primo ministro ha ribadito il sostegno britannico all’Ucraina nel corso delle recente visita del presidente Volodymyr Zelensky, ma senza riferimenti alla coalizione dei volenterosi. Una prudenza forse dettata dallo spinoso tema delle risorse da destinare tanto alla difesa quanto all’ambizioso programma di riforme economiche e sociali.

In Francia, invece, ci si avvia verso l’uscita di scena del presidente Emmanuel Macron, ormai al termine del suo secondo mandato e quindi non ricandidabile alle elezioni presidenziali della primavera 2027. Al momento tra i nomi in corsa per l’Eliseo si registrano buoni numeri nelle intenzioni di voto per due candidati con posizioni molto critiche sulla Nato, al punto da ipotizzare un ritiro della Francia dall’Alleanza Atlantica: la leader dell’estrema destra di Rassemblement National Marine Le Pen e il capo a sinistra di La France Insoumnise Jean-Luc Mélenchon. A compensare il vuoto lasciato da Macron e Starmer potrebbe essere il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ma resta tutto da vedere.