Biden: "Posta in gioco altissima. Tutta l'Europa minacciata da Putin"

La resistenza del popolo ucraino è a un "livello eroico" e nel sostenerla "stiamo mantenendo le nostre promesse". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nelle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice di Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron. Biden si è congratulato con la Francia e gli alleati europei per il loro lavoro. "Abbiamo visto quali potrebbero essere le conseguenze di una capitolazione dell'Ucraina. La posta in gioco è altissima, tutta l'Europa è minacciata. Noi sosteniamo l'Ucraina e non abbandoneremo nessuno".

Impegnati ad andare avanti "su una road-map comune" che parte dalla "fiducia nella crescita e nell'innovazione" e arriva, con la volontà, a costruire una "pace senza ingenuità ma basata su accordi chiari e condivisi". La penultima giornata della visita di Stato del presidente americano in Francia, si chiude con una conferenza stampa congiunta e la conferma che Washington e Parigi sono pienamente allineate sui dossier più spinosi della politica estera, e "unite come mai prima".

Dopo essersi congratulato per la liberazione dei quattro ostaggi israeliani, un'operazione avvenuta poco prima dell'arrivo della coppia presidenziale all'Arco del Trionfo, il Presidente ha ricordato "l'unione che deriva dal sangue versato" nella Seconda Guerra Mondiale che continua a legare "le due bandiere e le due nazioni". Macron ha quindi sottolineato la visione condivisa sulla guerra in Ucraina e sulla necessità di rispettare il diritto internazionale, ringraziando gli Stati Uniti e Biden "per il suo impegno in un conflitto, in cui sono in gioco la stabilità e la sicurezza della nostra Europa".

Le giornate in Francia "hanno riaffermato con forza la nostra amicizia". Lo ha affermato il presidente statunitense rivolgendosi al suo omologo francese nel corso della conferenza stampa congiunta a Parigi.

Biden, arrivato in Francia mercoledì per partecipare alle commemorazioni in Normandia dell'80mo anniversario dello sbarco alleato, ha rimarcato la completa sintonia di Washington e Parigi sui principali dossier della politica estera.