Raid e missili tra Usa e Iran, feriti soldati americani in Giordania. Mosca: "Presto contatti tra Mojtaba Khamenei e Putin"

Nuova escalation nella guerra tra Stati Uniti e Iran.Dopo la settima notte consecutiva di bombardamenti americani, Teheran ha rivendicato attacchi contro basi e infrastrutture militari Usa in Giordania, Kuwait e Bahrein, mentre un missile sarebbe stato lanciato anche verso l'Arabia Saudita. Feriti alcuni soldati americani. Nel frattempo resta alta la tensione nello Stretto di Hormuz e cresce il rischio di un coinvolgimento diretto dei Paesi del Golfo. I raid hanno colpito anche impianti idrici.
Media, primo contatto internazionale Mojtaba Khamenei potrebbe essere con Putin
l primo contatto internazionale del nuovo leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere una telefonata o un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce la Tass, citando una fonte iraniana. "La Russia è un Paese a noi vicino e il presidente Vladimir Putin è un caro amico della Repubblica islamica. È possibile che la prima telefonata e il primo incontro del nuovo leader siano proprio con il presidente Putin", ha dichiarato la fonte.
Pasdaran, distrutti aerei Usa in raid su base in Giordania
I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno dichiarato di aver distrutto velivoli statunitensi durante un attacco condotto con droni e missili contro una base militare nella Giordania settentrionale. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. La forza paramilitare iraniana ha affermato di aver colpito "hangar fortificati che ospitavano aerei da caccia e un'ampia area di parcheggio per velivoli" presso la base – nota anche come Muwaffaq Salti – aggiungendo di aver "distrutto almeno due caccia americani e altri tre velivoli statunitensi, oltre ad aver causato gravi danni a diversi altri apparecchi".
Media, lanciato missile balistico verso base Usa in A. Saudita
L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Lo ha riferito un alto funzionario statunitense ad Axios. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del primo attacco diretto iraniano sul territorio saudita da quasi quattro mesi.
Media, soldati Usa feriti in raid Teheran in Giordania
Diversi soldati Usa sarebbero stati feriti nei raid iraniani che hanno colpito una base Usa in Giordania. Lo riporta la Cbs citando funzionari statunitensi e precisando che al momento non si registrano vittime.
Teheran, 10mila persone senz'acqua dopo raid Usa
L'attacco statunitense che ha colpito le pompe di desalinizzazione dell'acqua nel villaggio costiero di Bunji, nella contea iraniana di Jask, ha "completamente interrotto la fornitura di acqua potabile a 20 villaggi con una popolazione di circa 10mila persone", che ora sono senz'acqua. Lo ha dichiarato Hamzeh Pour, amministratore delegato della Hormozgan Water and Wastewater Company, citato dall'agenzia Tasnim. Pour ha definito gli attacchi statunitensi "una serie di crimini e attacchi terroristici", durante i quali una stazione di pompaggio per l'estrazione dell'acqua dal mare e un trasformatore di potenza presso l'impianto di desalinizzazione di Bunji sono stati "completamente distrutti". Il risultato è che "questi villaggi stanno affrontando una grave carenza idrica", ha aggiunto.
in Kuwait voli sospesi dopo attacchi Teheran
A causa degli attacchi dell'Iran sul Kuwait la Kuwait Airways ha deciso di sospendere i voli. L'annuncio con un post su X: "Kuwait Airways - si legge nel post - invita tutti i passeggeri a rimanere aggiornati sullo stato del proprio volo. Notifiche e messaggi di testo saranno inviati ai numeri di telefono registrati con le loro prenotazioni per informarli di eventuali aggiornamenti".
Media Iran, Usa hanno colpito impianti di desalinizzazione e infrastrutture elettriche
Gli Stati Uniti hanno colpito simultaneamente con diversi missili le infrastrutture elettriche e le pompe di desalinizzazione situate sul molo del villaggio di Bunji, nei pressi della città di Jask, nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan, alle 4.44 del mattino, ha riferito l'agenzia Tasnim.
Muovi raid contro basi Usa in Kuwait e Bahrein, sirene di allarme
Le Guardie della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno annunciato di aver preso di mira un molo di rifornimento di carburante per la marina statunitense nel porto di Al Ahmadi, in Kuwait, e una postazione di aerei da combattimento statunitensi presso la base aerea di Sheikh Isa, in Bahrein. Lo riporta l'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim. Intanto, in Kuwait sono suonate le sirene d'allarme aereo per la quarta volte. Le forze aeree del Kuwait hanno dichiarato di aver intercettato droni e missili lanciati dall'Iran.
Pasdaran a Paesi che ospitano basi Usa, 'risponderemo adeguatamentè
Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno minacciato i Paesi che ospitano basi americane di una "risposta corrispondente" ai raid Usa contro l'Iran. Come riporta l'agenzia di stampa Tasnim, i Pasdaran hanno chiesto ai Paesi che ospitano basi Usa di "attivare le proprie unità di difesa civile per proteggere i propri cittadini e allontanarli da potenziali obiettivi militari", notando che i loro territori vengono utilizzati come basi di lancio per aggressioni contro l'Iran.
Iran, colpita una base statunitense in Bahrein
L'esercito iraniano ha dichiarato oggi in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrein. "Durante l'operazione sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa, nel sud del Bahrein, nonché alcuni ponti", ha aggiunto il comunicato, citato dall'agenzia Fars. (
Media iraniani: "Attacchi missilistici statunitensi lanciati dal Kuwait"
I media iraniani hanno riferito di esplosioni nella città di Khorramabad, nella provincia del Lorestan. Secondo quanto riportato, le esplosioni sarebbero state causate da attacchi missilistici statunitensi lanciati dal Kuwait. E' quanto si legge su Al Jazeera. Inoltre, per la terza volta nel giro di poche ore, le sirene di emergenza stanno suonando in tutto il Bahrein, con le autorità che esortano con urgenza i residenti a mettersi immediatamente al riparo.
Centcom: "Colpiti in Iran infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei"
"Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran". Lo annuncia il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio profilo del social X. Il Centcom rende noto di aver "colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali". Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse. Oltre 50 mila militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente, conclude il Centcom, "e rimangono vigili, letali e pronti all'azione".
Usa: "Falsa la notizia delle due petroliere a fuoco in Stretto Hormuz"
"E' falsa" la notizia diffusa dalla Guardia Rivoluzionaria Islamica dell'Iran secondo cui due petroliere averebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello Stretto di Hormuz. Lo scrive su X il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom).
Iran: "Colpiti obiettivi in Kuwait e in Giordania"
L'esercito iraniano ha annunciato oggi di aver colpito obiettivi militari in Kuwait e in Giordania in risposta ai bombardamenti statunitensi sul proprio territorio, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Le forze iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira il campo militare di Al-Adiri e la base di Ali Al-Salem in Kuwait, nonché la base aerea di Al-Azraq nella parte orientale della Giordania, come riportato dalla televisione di Stato su Telegram.
Pasdaran: "Fermate 4 navi che cercavano di attraversare Stretto di Hormuz"
Quattro navi che cercavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state fermate dalle forze iraniane. Lo hanno annunciato le Guardie Rivoluzionarie iraniane. "Nelle ultime ore, quattro navi, sostenute dell’esercito statunitense, stavano cercando di attraversare lo Stretto di Hormuz, e tutte e quattro sono state fermate sul posto nel corso di un’operazione congiunta che ha visto l’impiego di missili e droni”, hanno affermato le Guardie Rivoluzionarie in un comunicato diffuso dall’emittente statale.
Iran, 3 morti e 8 feriti in seguito agli attacchi statunitensi
Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozgan ha dichiarato che gli attacchi aerei statunitensi su alcune zone della regione hanno causato la morte di tre persone, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Tasnim citata da Al Jazeera. Il funzionario ha aggiunto che altre otto persone sono rimaste ferite negli attacchi.
Iran: "In fiamme due petroliere, hanno attraversato zona minata a Hormuz"
L'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim riferisce che due petroliere hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato da Tasnim, la Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane avrebbe affermato che lo stretto è "estremamente pericoloso e completamente chiuso" a causa delle aggressioni statunitensi. Lo riporta Al Jazeera
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