Raid e missili tra Usa e Iran, feriti soldati americani in Giordania. Mosca: "Presto contatti tra Mojtaba Khamenei e Putin"

L'attacco statunitense che ha colpito le pompe di desalinizzazione dell'acqua nel villaggio costiero di Bunji, nella contea iraniana di Jask, ha "completamente interrotto la fornitura di acqua potabile a 20 villaggi con una popolazione di circa 10mila persone", che ora sono senz'acqua. Lo ha dichiarato Hamzeh Pour, amministratore delegato della Hormozgan Water and Wastewater Company, citato dall'agenzia Tasnim. Pour ha definito gli attacchi statunitensi "una serie di crimini e attacchi terroristici", durante i quali una stazione di pompaggio per l'estrazione dell'acqua dal mare e un trasformatore di potenza presso l'impianto di desalinizzazione di Bunji sono stati "completamente distrutti". Il risultato è che "questi villaggi stanno affrontando una grave carenza idrica", ha aggiunto.