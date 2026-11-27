Ci sono guerre che sembrano lontane, confinate nelle mappe, nei comunicati dei governi, nelle dichiarazioni dei generali. Poi bastano poche righe d’agenzia perché la geografia si spezzi e il conflitto entri nelle case. Il Golfo Persico, per l’Italia, oggi ha due nomi: Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma.

Sono morti ad Alim Al Salem, in Kuwait, intorno alle 14, investiti dalle schegge di un’esplosione provocata dalla caduta di frammenti durante un attacco con droni. Due vite spezzate, due famiglie travolte, una guerra che ha raggiunto uomini partiti per lavorare, non per combattere.

Entrambi erano tecnici di Rheinmetall Italia. Il loro compito, la manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema Skyguard, apparato di difesa antiaerea in dotazione alle forze armate kuwaitiane. In altre parole, lavoravano per tenere efficienti gli occhi elettronici incaricati di sorvegliare il cielo. Proprio da quel cielo è arrivata la morte. Un’ironia tragica, insostenibile.

Sulla responsabilità dell’attacco è già scontro diplomatico. Le autorità kuwaitiane hanno attribuito l’incursione all’Iran, riferendo di droni ostili rilevati nello spazio aereo nazionale e di misure adottate per contrastarli. Secondo il portavoce della Difesa, l’aggressione avrebbe colpito un sito strategico. Le schegge hanno ucciso i due italiani e ferito anche un cittadino kuwaitiano e uno pakistano.

Teheran, però, respinge ogni addebito. Il portavoce delle forze armate iraniane, Sardar Shekarchi, ha negato che l’Iran abbia condotto operazioni militari nella regione. Anzi, ha evocato il rischio di operazioni sotto falsa bandiera, chiamando in causa Israele e le forze statunitensi. Stessa linea ribadita dall’ambasciata iraniana in Italia, che ha invitato la comunità internazionale a vigilare su eventuali provocazioni finalizzate ad allargare il conflitto e a trascinare l’Europa nella crisi del Golfo.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato direttamente con il suo omologo iraniano. «Mi ha detto che il drone che ha provocato la morte degli italiani non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall’Iran», ha riferito il titolare della Farnesina, precisando di aver preso atto delle dichiarazioni ricevute. Ma Roma non intende archiviare la vicenda: «Ci lamenteremo con l’ambasciata dell’Iran». E ancora: «Invitiamo tutti alla prudenza». La priorità, ha insistito Tajani, è evitare nuove escalation: «Non serve accendere focolai in questo momento». I Paesi arabi affacciati sul Golfo, ha ricordato, non devono essere trascinati in una guerra che non li riguarda.

In Kuwait si trova, peraltro, una delegazione militare italiana in visita ufficiale, guidata dal comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo. La presenza italiana nel Paese è ormai limitata soprattutto a carabinieri e addetti militari dell’ambasciata. Un elemento che rende ancora più delicato il quadro diplomatico e la necessità di garantire la sicurezza dei connazionali.

Ma, al di là della contesa delle versioni ufficiali, restano due uomini. Due vite spezzate, due storie che rischiano di perdersi dietro le dichiarazioni, le accuse e le ricostruzioni militari. Sessantacinque anni Saccoccio, che ormai contava i mesi, pochi, che lo separavano dalla pensione. Trentasei Lo Russo, con la passione per gli animali e per la Roma, appena rientrato da una vacanza in Thailandia. Due età ed esistenze diverse, accomunate da un destino vigliacco.