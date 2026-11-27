La tragedia di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, i due tecnici italiani uccisi da un drone iraniano in Kuwait, ci costringe a fare i conti con una realtà che negli ultimi mesi ci eravamo sforzati di ignorare. O almeno sottovalutare. La realtà di un conflitto irrisolto e strisciante che anziché scemare è andato, per quanto riguarda l’Iran, progressivamente allargandosi, abbracciando aree sempre più ampie. Se ad aprile ci preoccupava la chiusura di Hormuz dai primi di settembre dobbiamo fare i conti anche con la possibile chiusura di Bab El Mandeb e di quel tratto di Mar Rosso che porta a Suez. Ma come dimostra la morte dei nostri due connazionali a preoccupare ancor di più è l’instabilità che grava non solo sui Paesi del Golfo minacciati direttamente da Teheran, ma su tutto il Medioriente. Un Medioriente dove Israele, una volta formato il nuovo governo, potrebbe assumersi l’iniziativa di agire con o senza l’appoggio dell’America.

Ma cominciamo dal Kuwait. L’attacco di ieri alle antenne di Skyguard è preceduto, il 18 novembre, da un’incursione di droni iraniani contro le installazioni statunitensi della base di Ali Al Salem. I droni in quel caso vengono abbattuti dalle difese aeree, ma il blitz segna la fine di una tregua che sul fronte del Kuwait durava dal 3 settembre. L’emirato degli Al Sabah non è il solo obbiettivo di Teheran. Il 18 novembre l’Iran bersaglia le basi dei gruppi di opposizione curdo-iraniana (Komala e Pjak) nell’area di Balisan, nel Kurdistan iracheno, denunciando presunte attività israeliane nella regione. L’offensiva più rilevante di quel giorno riguarda però il Bahrein. Lì i droni iraniani prendono di mira la base aerea di Shaikh Isa causando danni alle installazioni e feriti tra i militari statunitensi. E tre giorni dopo un’altra ondata di droni accompagnata da lanci di missili balistici si abbatte sulle quattro basi statunitensi presenti nel Paese sede della Quinta flotta statunitense.

E ad allargare l’area degli attacchi colpendo l’Arabia Saudita, principale alleato di Washington nell’area dopo Israele, ci pensano dallo Yemen i ribelli Houthi. Ventiquattro ore dopo i primi attacchi a Kuwait e Bahrein - quasi a ribadire la centralità delle strategie del generale Qasem Soleimani, ucciso nel 2020 su ordine di Trump - un missile partito dallo Yemen si abbatte sulla Pif Tower il grattacielo più alto di Riad nel cuore del distretto finanziario della capitale. Da quel momento la capitale saudita non ha più pace. Il 24, 25 e 26 novembre droni e missili tornano a bucarne le difese aeree colpendo nuovamente la Pif Tower e altri obbiettivi.

L’obbiettivo di tutti questi attacchi è evidente. Mentre Trump azzoppato dai disastrosi risultati del voto di Midterm si ritrova con le mani legate, Teheran ne approfitta per convincere i paesi del Golfo che l’America non è più in grado di difenderli. E per ribadire la propria egemonia non esita a colpire duro anche nello stretto di Hormuz. Negli ultimi giorni i Guardiani della Rivoluzione rivendicano gli attacchi ad almeno 4 navi - tra cui una super petroliera da oltre 2 milioni di barili di greggio e una nave metaniera - il 25 e il 26 novembre - seriamente danneggiate dall’esplosione di mine navali. Ma il bilancio è assai più grave se guardiamo ai dati di tutto il mese. Solo a novembre, infatti, sono state attaccate oltre 30 navi a fronte del totale di 140 imbarcazioni colpite dall’inizio del conflitto. E a causa di questi eventi il traffico marittimo nello Stretto - sceso di circa il 65% rispetto ai livelli pre-bellici - avrebbe registrato a novembre un ulteriore calo del 40%.

Ma la crisi energetica e l’impennata dei costi commerciali rischiano di peggiorare. Dai primi di settembre gli Houthi controllano non solo la città di Mokha affacciata sullo stretto di Bab El Mandeb, ma anche la strategica isoletta di Perim situata esattamente al centro dello Stretto. Da lì possono puntare alla totale chiusura del Mar Rosso con danni commerciali inestimabili per l’Italia e l’Europa. La minaccia iraniana insomma, come ci segnala la fine di Antonio Saccoccio e Emanuele Lo Russo, non è mai finita. E la guerra vera forse deve ancora iniziare.