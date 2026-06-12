Stretto di Hormuz, nucleare e fondi congelati: ecco cosa prevede l’intesa con l’Iran

Questa volta l’intesa che dovrebbe porre fine alle ostilità tra Washington e Teheran sembra davvero a portata di mano. “Da quanto so la Guida Suprema ha approvato l’accordo”, ha dichiarato dallo Studio Ovale Donald Trump, che già in passato ha annunciato almeno 38 volte l’imminenza di una svolta nei negoziati e che ieri aveva minacciato nuovi pesanti raid contro il regime degli ayatollah. “Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma, armi nucleari”, ha aggiunto il tycoon, il quale poco dopo ha precisato che con l’Iran “abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo” e che l’intesa è “praticamente fatta”.

Nonostante l’ottimismo di The Donald, tanti aspetti dell’accordo, che dovrebbe essere firmato in Europa nel weekend dal vice presidente JD Vance, sono ancora tutti da chiarire. E la situazione nello Stretto di Hormuz appare tutt'altro che definita (nelle prime ore di venerdì le forze Usa avrebbero abbattuto due droni d’attacco iraniani lanciati verso imbarcazioni in transito nello Stretto).

I particolari dell’intesa annunciata da Trump non sono stati resi ufficialmente noti, ma, non per la prima volta dall’avvio dell’operazione Epic Fury, è il ben informato Barak Ravid a rivelarne alcuni dettagli. Secondo un diplomatico di uno dei Paesi mediatori e un funzionario statunitense consultati dal giornalista di Axios, il memorandum d’intesa tra i due storici nemici prevede la riapertura immediata e senza pedaggi dello Stretto di Hormuz e l’estensione del cessate il fuoco per 60 giorni, anche in Libano. Washington punterebbe ad un ritorno ai volumi di traffico pre-conflitto nell’area entro 30 giorni (da qui, prima del 28 febbraio, transitava il 20% del petrolio globale) e sarebbe pronta a revocare il suo blocco navale scattato a marzo.

Fonti Usa avrebbero dichiarato in precedenza ad Axios che, dopo la riapertura dello Stretto, l’amministrazione repubblicana concederebbe deroghe temporanee alle sanzioni che permetterebbero alla Repubblica Islamica di vendere greggio per 60 giorni. L’allentamento delle misure punitive proseguirebbe in caso di rispetto dell’accordo iniziale e di dimostrazione di “buona fede” nei negoziati successivi da parte di Teheran.

L’accordo, mediato da Qatar e Pakistan, affronta anche l’annosa questione nucleare. Il testo che dovrebbe essere firmato a breve include riferimenti alle scorte di uranio arricchito di Teheran ma qualsiasi azione sul programma nucleare iraniano dipenderebbe da un secondo accordo più dettagliato. L’Iran, come anticipato da Trump, avrebbe acconsentito ad impegnarsi a non acquisire armi atomiche e a risolvere la controversia relativa al combustibile radioattivo. Stando a quanto riferito da un funzionario statunitense, il presidente americano avrebbe concordato sull’ipotesi di diluire l’uranio arricchito all’interno della Repubblica Islamica e sotto la supervisione degli ispettori dell’Onu.

Al momento non è chiaro se il memorandum negoziato stabilisca le modalità di sblocco dei miliardi di dollari iraniani congelati all’estero. Teheran avrebbe insistito per ricevere, immediatamente al momento della firma di qualsiasi accordo iniziale, una parte dei fondi, mentre Washington avrebbe risposto che i pagamenti verrebbero erogati a rate in base al rispetto delle intese. Negli ultimi giorni Stati Uniti, Iran e Qatar avrebbero discusso di un meccanismo che consentirebbe al regime teocratico di accedere a parte dei suoi fondi congelati in Qatar per l’acquisto di beni umanitari.

La firma dell’intesa, scrive Axios, sarebbe così imminente che quattro aerei C-17 dell’aeronautica militare statunitense sarebbero già partiti per l’Europa. Nelle loro stive ci sarebbero le attrezzature per il possibile viaggio del vice di Trump. La cerimonia della firma potrebbe svolgersi a Ginevra nei prossimi giorni.

Le fonti del sito Usa precisano che l’accordo è stato approvato ai massimi livelli dalla parte iraniana, ma probabilmente non dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei. Un aspetto che potrebbe essere legato al macchinoso sistema di comunicazione interno volto a proteggere la sicurezza di Khamenei. A darne conto è l’agenzia Bloomberg, secondo cui internet funziona a singhiozzo (un messaggio di Whatsapp può impiegare anche 48 ore per essere recapitato) e le trattative passano per i mediatori del Pakistan che consegnano le proposte di Washington o ricevono le risposte iraniane tramite telefonate o visite di persona a Teheran.

A quel punto entrerebbero in gioco i corrieri che per coprire le loro tracce impiegano giorni per raggiungere il loro destinatario. Un sistema che il capo della Casa Bianca, abituato ad una comunicazione tempestiva via social, può soltanto lontanamente immaginare.