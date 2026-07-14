Terza notte di raid americani in Iran, Trump: "Continueremo a colpirli duramente". I pasdaran bersagliano due petroliere a Hormuz: un morto

Continuano le operazioni militari americane in Iran, con la terza notte di bombardamenti dopo la fine del cessate il fuoco.Il presidente Trump ha affermato che gli Usa colpiranno ancora duramente il regime degli ayatollah, mentre i pasdaran hanno bersagliato le navi nello stretto di Hormuz, colpendo due petroliere degli Emirati Arabi e causando la morte di una persona
Media, A. Saudita ha colpito nella notte roccaforte Houthi nello Yemen
Fonti yemenite hanno riferito che l'Arabia Saudita ha colpito la provincia di Saada, nel nord-ovest del Paese, durante la notte. Anche il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed ha riportato attacchi aerei sulla provincia, nota come "roccaforte del leader Houthi".
Pasdaran, colpita base Usa in Giordania
Una base aerea statunitense in Giordania è stata colpita da missili balistici iraniani. Lo ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un comunicato pubblicato da Fars News, invitando il popolo giordano a smantellare le basi americane presenti nel Paese. "Sapete benissimo che non solo non nutriamo alcuna inimicizia nei confronti del vostro Paese, ma che vi amiamo, voi, popolo nobile, che comprendete il dolore e l'oppressione del popolo palestinese più di qualsiasi altra nazione", si legge nella dichiarazione. In precedenza, Amman aveva riferito di aver intercettato e abbattuto quattro missili entrati nel suo spazio aereo dal territorio iraniano.
Miller, Trump è frustrato, Teheran ha acquisito un'arma
"Questa è frustrazione, non strategia". Lo dice in una intervista a Repubblica David Aaron Miller, ex inviato per il Medioriente del Dipartimento di Stato."Il presidente Trump si è cacciato in un angolo e non sa come uscirne. Forzare la riapertura di Hormuz richiederebbe un intervento lungo e pericoloso - afferma - L'alternativa è negoziare un vero accordo con l'Iran, che però pensa di avere il coltello dalla parte del manico, perché ha una soglia di sopportazione alta e ha dimostrato di controllare lo Strett"."Siamo entrati nel ciclo dell'escalation, ma la soglia del dolore degli iraniani è più alta della nostra. Il presidente è frustrato e arrabbiato perché aveva iniziato la guerra per impedire all'Iran di acquisire l'arma nucleare, ma così ne ha prodotta una nuova, cioè l'uso della geografia come arma da parte di Teheran. Non è una posizone negoziale o una tattica della Repubblica 1slamica, sono i pasdaran che decidono cosa pensano sia nell'interesse del paese, con l'acqulescenza della guida suprema", sottolinea.
Guardie rivoluzionarie, Usa hanno messo in pericolo sicurezza energetica
Il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha denunciato gli Stati Uniti per aver messo in pericolo la sicurezza energetica globale con il loro intervento nello Stretto di Hormuz, sottolineando che l'Iran continuerà a esercitare la propria sovranità su questa strategica via navigabile con la massima fermezza. Lo riporta Tasnim.In un messaggio pubblicato lunedì sul suo account X, in risposta alle dichiarazioni di funzionari statunitensi, il generale Hossein Mohebbi ha affermato: "Gli Stati Uniti, interferendo nello Stretto di Hormuz, hanno messo seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento mondiale di petrolio e gas e devono essere ritenuti responsabili"."Continueremo a esercitare la nostra sovranità e il nostro controllo sullo Stretto di Hormuz con forza e determinazione, e costringeremo gli stranieri e i loro alleati a sottomettersi alla volontà della nazione iraniana", ha dichiarato.
Trump, li stiamo colpendo duramente
"Li stiamo colpendo duramente. E continueremo, vedremo cosa succederà". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, ai giornalisti nello Studio Ovale. "Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva e stiamo controllando lo stretto. Stiamo ripristinando il blocco", ha affermato.Trump ha anche fornito nuovi dettagli sul dietrofront della sua amministrazione, suggerendo l'introduzione di pedaggi per le navi che attraversano lo stretto, dopo aver precedentemente affermato il contrario.
Trump, ci faremo rimborsare dai Paesi del Golfo
"Stiamo proteggendo una parte molto ricca del mondo. Stiamo spendendo soldi. E quindi, quello che abbiamo fatto è che saremo rimborsati" dai Paesi del Golfo "per la protezione". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.
Guardie rivoluzionare rivendicano attacco, ignorati avvertimenti
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, corpo paramilitare, hanno rivendicato l'attacco alle petroliere, affermando che le navi "hanno ignorato ripetuti avvertimenti"."Hanno scelto di attraversare un campo minato e sono state quindi prese di mira e rese inutilizzabili", hanno dichiarato le Guardie.
Emirati arabi, attacco Teheran a 2 petroliere a Hormuz, un morto
Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato martedì mattina che l'Iran ha attaccato due petroliere nello Stretto di Hormuz, uccidendo un marinaio e ferendone altri otto.Il Ministero della Difesa emiratino ha affermato che l'Iran ha lanciato due missili da crociera contro le petroliere Mombasa e Al Bahiyah.Gli attacchi hanno incendiato entrambe le petroliere, ma le fiamme sono state spente.Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che l'attacco alle petroliere ha causato la morte di un cittadino indiano e il ferimento di sei indiani e due ucraini."Gli Emirati Arabi Uniti si riservano il pieno diritto di rispondere a questa escalation e di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio territorio, i propri cittadini e residenti", ha aggiunto il Ministero della Difesa.
Teheran, colpiti obiettivi Usa in Bahrain
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, dopo che il paese del Golfo aveva esortato i cittadini a mettersi al riparo al suono di una sirena d'allarme. "Sono stati presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi in Bahrein", ha riferito la televisione di stato iraniana Irib citando le Guardie Rivoluzionarie.
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