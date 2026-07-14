Terza notte di raid americani in Iran, Trump: "Continueremo a colpirli duramente". I pasdaran bersagliano due petroliere a Hormuz: un morto

"Questa è frustrazione, non strategia". Lo dice in una intervista a Repubblica David Aaron Miller, ex inviato per il Medioriente del Dipartimento di Stato."Il presidente Trump si è cacciato in un angolo e non sa come uscirne. Forzare la riapertura di Hormuz richiederebbe un intervento lungo e pericoloso - afferma - L'alternativa è negoziare un vero accordo con l'Iran, che però pensa di avere il coltello dalla parte del manico, perché ha una soglia di sopportazione alta e ha dimostrato di controllare lo Strett"."Siamo entrati nel ciclo dell'escalation, ma la soglia del dolore degli iraniani è più alta della nostra. Il presidente è frustrato e arrabbiato perché aveva iniziato la guerra per impedire all'Iran di acquisire l'arma nucleare, ma così ne ha prodotta una nuova, cioè l'uso della geografia come arma da parte di Teheran. Non è una posizone negoziale o una tattica della Repubblica 1slamica, sono i pasdaran che decidono cosa pensano sia nell'interesse del paese, con l'acqulescenza della guida suprema", sottolinea.