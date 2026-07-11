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Trump: "Mille missili pronti al lancio se l'Iran cerca di uccidermi". Fonti Usa: "Nessun accordo se Teheran non fornisce la polvere nucleare"

Il presidente americano torna ad alzare i toni nei confronti di Teheran: minaccia una risposta militare devastante in caso di attentato alla sua persona. Intanto, secondo fonti dell'amministrazione Usa, i negoziati sul dossier nucleare restano bloccati senza la consegna del materiale nucleare richiesto

Diretta Trump: "Mille missili pronti al lancio se l'Iran cerca di uccidermi". Fonti Usa: "Nessun accordo se Teheran non fornisce la polvere nucleare"
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Nuova escalation verbale tra Washington e Teheran. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento all'Iran, sostenendo di aver predisposto un piano di risposta con "mille missili" pronti al lancio qualora la Repubblica islamica tentasse di assassinarlo.

Parallelamente, dagli Stati Uniti arriva un altro segnale di chiusura sul fronte diplomatico: secondo fonti americane citate da Bloomberg, non potrà esserci alcun accordo se Teheran non consegnerà la polvere nucleare, ritenuta un elemento chiave nei negoziati.

Trump: "Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro l'Iran"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato venerdì che gli Stati Uniti avrebbero "annientato completamente" l'Iran qualora avesse tentato di assassinarlo o ci fosse riuscito. "Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, annunciata in tutto il mondo, di assassinare, o tentare di assassinare, l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, in questo caso, me", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Ha aggiunto: "Ho dato l'ordine, e l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado, per un anno, prorogabile, di annientare e distruggere completamente tutte le aree dell'Iran".

Usa, "Se l'Iran non fornisce la polvere nucleare, non c'è accordo"

Fonti americane hanno referito, che "l'Iran se non fornisce la polvere nucleare, non c'è accordo". Ha riportato l'agenzia Bloomberg la notizia citando un funzionario americano.

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