ASUS Zenbook 14, l’Oled leggero e per tutte le tasche

Qualcuno lo definisce il rivale dei MacBook di Apple, ma aldilà di impossibili paragoni – visti i sistemi operativi diversi – non c’è dubbio che il nuovo Zenbook 14 di ASUS sia un’alternativa più che valida per chi ama il mondo Windows. Lo abbiamo provato per alcuni giorni e le qualità sono notevoli: sia per le caratteristiche interne di alto livello, sia perché rappresenta un computer portabile ultraleggerero a cui manca solo lo schermo touch (è presente solo in quella con schermo 3K Oled, la più costosa). Particolare utile ormai in alcuni casi ma che la cui assenza non rappresenta un ostacolo alla qualità del prodotto. Vediamo insomma le sue caratteristiche.

Il portatile che si fa in tre

Il nuovo Zenbook 14 da 14 pollici ha un formato 16:10 ed è disponibile con tre piattaforme: AMD (codice UX3480KA), Intel (UX3480AA) e Qualcomm Snapdragon (UX3480QA).

Tutte le versioni sono dotate di Copilot+ PC, l’intelligenza artificiale guidata (dato per i più tecnici) da una NPU da 45 a 50 TOPS. Il che significa, come punto di forza dichiarato, che questo portatile per tutte le tasche (vedremo poi i prezzi) è dotato di funzioni IA locali di Windows.

Design e costruzione

La novità estetica è il coperchio in Ceraluminum, materiale proprietario ASUS che promette resistenza a graffi e macchie e un tatto simile alla ceramica. Le colorazioni sono ispirate alla natura: Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige. C’è anche un Rose Pink per la versione con chip AMD.

La scocca è interamente in metallo e certificato militare (e quindi resistente) MIL-STD 810H. Le dimensioni sono 31,1×21,6 cm, con spessore da 1,39 cm (fino a 1,69 cm sulle versioni Qualcomm e Intel). Il peso cambia molto da versione a versione, ma comunque – come detto - è davvero leggero:

Qualcomm: 1,10 kg

1,10 kg AMD: 1,20 kg

1,20 kg Intel: 1,20 kg (Ultra 9 FHD) o 1,30 kg (Ultra 7 con 3K touch)

ASUS Zenbook 14

Display Oled

I pannelli sono Oled 16:10 con rapporto schermo-corpo fino all’89%, copertura DCI-P3 al 100% e contrasto dichiarato di 1.000.000:1. In questo caso le configurazioni si differenziano parecchio:

Quello base (Qualcomm, AMD, Intel Ultra 9) ha una risoluzione 1920×1200, un refresh rate da 60 Hz e 300 nit di luminosità. Di qualità, però all’aperto soffre un po’ la luce.

ha una risoluzione 1920×1200, un refresh rate da 60 Hz e 300 nit di luminosità. Di qualità, però all’aperto soffre un po’ la luce. Nella versione Top (Intel Ultra 7 355) lo schermo è 3K (2880×1800), ha un refresh da 120 Hz, la luminosità sale a 500 nit ed è anche touch, oltre ad essere certificato VESA HDR True Black 600. Dunque è quello più interessante della gamma.

Per le versioni Full HD la scheda parla di 16,7 milioni di colori, per la 3K di 1,07 miliardi. Tutte dichiarano il 70% in meno di luce blu dannosa, e le Intel hanno anche le certificazioni TÜV Rheinland e SGS Eye Care.

Prestazioni e piattaforme

Come detto lo Zenbook 14 si fa in tre: arriva con piattaforme Qualcomm, AMD e Intel. Nella tabella qui sotto il riassunto delle dotazioni delle tre versioni, tutte con la stessa memoria importante (nella versione AMD la RAM può arrivare a 24 Gb) ma con diverse configurazioni di batteria e porte d’ingresso.

Qualcomm AMD Intel Processore Snapdragon X X1 26 100 (8 core, fino a 2,97 GHz) Ryzen AI 5 330 (4 core) o Ryzen AI 7 345 (6 core) Core Ultra 7 355 (8 core) o Core Ultra 9 386H (16 core) NPU 45 TOPS 50 TOPS 49–50 TOPS RAM / SSD 16 GB LPDDR5X / 512 GB 16-24 GB LPDDR5X / 512 GB 16 GB LPDDR5X / 512 GB Batteria 50 Wh 70 Wh 70 Wh Porte 2× USB-C, 1× USB-A, HDMI 2.1, jack 1× USB-C, 1× USB-A, HDMI 2.1, jack 1× USB-C, 1× Thunderbolt 4, 1× USB-A, HDMI 2.1, jack

Emerge anche un nuovo sistema di raffreddamento con ventola più grande, flusso d’aria rivisto e protezione antipolvere.

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Connettività, audio e sicurezza

La dotazione di porte è generosa per la categoria: USB-A, HDMI 2.1 e jack audio sono presenti su tutti i modelli, e si evitano adattatori. Il Thunderbolt 4 è esclusivo delle versioni Intel. C’è per tutti il Wi-F 6E su tutte (non il Wi-Fi 7), mentre il Bluetooth è 5.4 su AMD e Intel, 5.3 su Qualcomm.

L’audio ha doppi speaker con tecnologia Smart Amp e Dolby Atmos. La tastiera è retroilluminata, con corsa dei tasti di 1,7 mm e touchpad più ampio. La webcam è FHD a infrarossi con Windows Hello, e c’è il chip di sicurezza Microsoft Pluton. Il software include MyASUS (con ASUS OLED Care su AMD e Intel), ScreenXpert che consente la gestione multi-schermo, App Switcher per spostare le app sui display, controllo rapido di videocamera e microfono. Inoltre con GlideX si può condividere sul desktop lo schermo di altri dispositivi come lo smartphone. Riassumendo: una dotazione completa.

Dotazioni e prezzi

All’acquisto si ricevono i tre mesi di Google AI Pro con 5 TB di cloud riscattabili da MyASUS, più altri abbonamenti a Dropbox, Goodnotes e prove di Microsoft 365 e Xbox Game Pass.

Detto che il modello del nostro test è di alta gamma (chip Intel Ultra 9 con display Full Hd, prezzo 1599 euro), il listino ne ha per tutti i gusti. Questa la guida:

· Qualcomm (da 999 euro). Adatto a chi vuole portabilità e prezzo minimo e usa software compatibili con Windows on Arm. Ha una batteria più piccola ma comunque performante.

· AMD (da 1.199 a 1.399 euro) Scelta equilibrata anche per chi usa il portatile per uso professionale (in questo caso meglio il processore Ryzen AI 7 345), con batteria da 70 Wh e piattaforma x86 tradizionale.

· Intel (da 1.499 a 1.599 euro). Per chi ha necessità di avere in dotazione la porta Thunderbolt 4 e, soprattutto, il pannello 3K Oled a 120 Hz touch. Che costa meno della versione Full Hd.

In definitiva lo Zenbook 14 è un ultraportatile ben pensato, con la possibilità di avere lo schermo Oled 3K (ma anche quello Full Hd consente un’ottima visione dei contenuti), ottima connettività e materiali premium. il tutto a un prezzo competitivo. Le prestazioni assicurano velocità e precisione, i software ASUS aggiungono funzionalità che rendono i dispositivi pratici per tutti gli usi. Forse un po’ troppe le versioni da scegliere (ben nove), ma il rapporto qualità prezzo è davvero vincente.