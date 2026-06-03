I fratelli Doris, Indiani, Oldani e Cerea tra i nuovi cavalieri e commendatori

Ieri mattina il prefetto Claudio Sgaraglia ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a un gruppo di personalità che si sono distinte nei rispettivi settori. Tra i Grandi Ufficiali spiccano quattro figure di alto profilo: Gaetano Cavalieri, da oltre vent'anni presidente della Confederazione Mondiale della Gioielleria (Cibjo), è una delle voci più autorevoli a livello internazionale per il settore orafo e per la promozione di un lusso etico e sostenibile. Quindi c'è Francesco Cerea di Bergamo, esponente di spicco della famiglia Cerea, è tra i protagonisti del ristorante "Da Vittorio", tre stelle Michelin, e si occupa da anni di eventi, relazioni esterne e sviluppo del brand nel mondo dell'alta gastronomia. Quindi il riconoscimento è andato a Giuseppe Masotina, imprenditore nel settore ambientale del riciclo e a Virgilio Pomponi, generale della Guardia di Finanza con una lunga carriera di comando (è stato tra l'altro Vice Capo di Gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comandante Interregionale Nord-Ovest) che rappresenta l'impegno nelle istituzioni e nella sicurezza economico-finanziaria del Paese.

Tra i Commendatori sono stati insigniti Ezio Indiani (noto come Enzo, nella foto sopra a sinistra con il suo team), storico General Manager dell'Hotel Principe di Savoia di Milano, punto di riferimento dell'ospitalità di lusso internazionale, e lo chef Davide Oldani, creatore della cucina Pop e ambasciatore della gastronomia milanese nel mondo.

Nel grado di Ufficiale figurano tra gli altri il professor Maurizio Dallocchio, uno dei massimi esperti italiani di finanza aziendale, ordinario di Corporate Finance all'Università Bocconi, già Dean della SDA Bocconi School of Management e consigliere in importanti realtà aziendali e autore di numerosi studi sul valore delle imprese e sulle operazioni straordinarie, ma anche il primario di dermatologia e cosmetologia del San Raffaele, professor Santo Mercuri.

Tra i nuovi Cavalieri ci sono i fratelli Sara e Massimo Doris (nella foto accanto) figli del fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris, impegnati nella guida e nello sviluppo del gruppo bancario e nella continuità dei valori familiari nell'imprenditoria finanziaria.

Completa la lista l'avvocato Nicolò Mardegan, Head of Global External Relations di Enel, con una solida esperienza in relazioni istituzionali, affari regolatori e comunicazione strategica maturata anche in grandi studi legali e società di consulenza.

La cerimonia conferma la volontà di riconoscere meriti concreti in campi diversi:

dall'imprenditoria al mondo finanziario, dall'ospitalità alla cultura d'impresa, dalla finanza alla sicurezza. Figure che, ciascuna nel proprio ambito, contribuiscono a rafforzare l'immagine e la sostanza del sistema Italia.