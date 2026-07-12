Per i monopattini da giovedì l'obbligo di assicurazione

Milanesi attenzione, dopo l'obbligo di taghino per i monopattini, adesso entra in vigore anche l'obbligo di assicurazione. Rispetto alla data del 16 maggio in cui è scattato, cibn seguito al nuovo Codice della Strada, l'obbligo del targhino (il casco invece è obbligatorio dal 2024) la nuova scadenza è stata fatta slittare a luglio appunto per consentire alle compagnie di assicurazioni di mettere a punto un prodotto specifico.

Il tempo stringe e da giovedì scatta l'obbligo di copertura assicurativa di Responsabilità Civile (Rca) per i monopattini elettrici. Con 33.316 contrassegni registrati, Milano detiene il primato italiano per numero di monopattini circolanti, pari a un quarto di quelli registrati in Italia. Segue Roma con 27.900, al terzo posto si colloca Bari con 5.747 contrassegni, seguono Torino con 4.709 e Palermo con 3.701. Numeri che, secondo il Mit "confermano quanto i monopattini elettrici siano entrati stabilmente nella mobilità urbana quotidiana e quanto sia centrale l'attuazione delle misure fortemente volute dal ministro Matteo Salvini con la riforma del Codice della strada: regole più chiare, maggiore responsabilità e più sicurezza per tutti gli utenti della strada".

Automobile Club Milano "richiama l'attenzione di tutti i cittadini su questa scadenza, che ha lo scopo di garantire una maggiore tutela sia per i conducenti, sia per tutti gli utenti della strada". La nuova norma, infatti, stabilisce che non sarà più sufficiente una generica polizza sulla "micromobilità" o la classica assicurazione del capofamiglia: la legge impone una specifica polizza Rca che deve essere esplicitamente abbinata al codice della targa (contrassegno) del mezzo, con un collegamento telematico diretto alla piattaforma ANIA e alla Motorizzazione.

Chi circolerà senza una copertura assicurativa a norma, oltre al sequestro amministrativo del mezzo, rischia una multa che va da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. Possono intestarsi la polizza anche i minori dai 14 anni tramite un genitore o tutore.

Per agevolare

gli utenti nell'adempimento di questo nuovo obbligo e per evitare di incorrere in sanzioni, ACI ricorda che la prpriaq compagnia assicuratrice ovvero Sara Assicurazioni, mette a disposizione soluzioni dedicate e flessibili.