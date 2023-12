Addii, proteste e scontri: terremoto in +Europa dopo il post contro la Natività

Se +Europa voleva far parlare di sé nel giorno di Natale, ci è riuscita. Anche se la stragrande maggioranza non ne parla affatto bene. La card provocatoria sulla Sacra Famiglia che ha scosso i social nel giorno della nascita del Signore ha causato molte polemiche interne ed esterne al partito, tra chi considera volutamente "irritante" la rappresentazione con due Madonne e, ancor più, con due San Giuseppe. Ma d'altronde non deve stupire la nuova rappresentazione del partito, considerando che già nel 2006, diciassette anni fa, quelli che furono La Rosa nel pugno fecero praticamente lo stesso. In vent'anni è cambiato solo il nome, ma la composizione di quella compagine politica non è stata modificata e così il presepe Lgbtq di Montecitorio con due Barbie che rappresentavano la due Madonne per chiedere i Pacs oggi sono state sostituite dall'intelligenza artificiale.

" Il bello delle tradizioni è che possono cambiare! Buone feste da +Europa ", si legge nel post in cui nei quattro quadranti sono presenti altrettante rappresentazioni della Sacra famiglia. Oltre a quelle giù citate e a quella tradizionale con San Giuseppe, nella quarta la Madonna nera è affiancata da un bambino di colore. La provocazione infantile è stucchevole che colpisce la religione maggiormente praticata nel Paese non è piaciuta a molti nemmeno a sinistra e così addirittura c'è stato chi ha lasciato il partito dopo questa pubblicazione. " Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a Più Europa e buon suicidio politico (non assistito) ", ha dichiarato Anita Likmeta, imprenditrice italiana nata in Albania, ex candidata alle ultime elezioni politiche, in pieno scontro con il partito di sinistra.

" +Europa non ha minimamente idea di quale scempiaggine va dicendo. Profonda ignoranza teologica e religiosa ed analfabetismo lessicale. La tradizione, per statuto, è tale se non cambia, non muta. A Wimbledon ancora tutti si adeguano a indossare divise bianche se vogliono giocare ", si legge nei commenti, tra i quali compare anche quello di Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega: " Vergogna! Abbiate rispetto delle nostre tradizioni. Non capisco a chi possa dare fastidio un presepe che ritrae un padre e una madre. Basta finto buonismo" Solo buon senso e rispetto per le nostre radici cristiane e i fedeli di tutto il mondo ". Migliaia anche i commenti di chi fa notare che, senza questo tipo di provocazioni, +Europa non avrebbe il minimo rilievo nelle discussioni social.