Albanese, la rivolta di Modena. E il Pd la scarica: irrecuperabile

Il silenzio degli indecenti. Politicamente, si capisce. Pd, 5Stelle e Avs chissà perché tacciono di fronte alle (non) parole della non avvocato Francesca Albanese. La paladina pro-Pal ha detto al Giornale di non sapere nulla sull’attentato di Modena compiuto il 16 maggio dall’islamico Salim El Koudri, «non ho seguito la faccenda, non vivo in Italia, non è che seguo tutti i fatti di cronaca». La relatrice Onu balbetta su un dramma che ha fatto il giro del mondo. Non una parola nemmeno sul Comune di Modena che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo in cui El Koudri è imputato per tentata strage. Prima di falciare sette persone (Monica Esposito è morta due mesi dopo e una turista tedesca ha subìto l’amputazione delle gambe) l’italo-marocchino aveva consultato migliaia di pagine internet sull’Isis. Monta la polemica politica, e ci arriviamo.

Prima pubblichiamo lo sfogo che Giovanni Esposito, fratello della vittima, ha inviato al Giornale: «Trovo vergognoso il contegno tenuto dalla signora Albanese durante l’intervista. Fatico a credere che non conoscesse l’accaduto, di cui hanno parlato anche all’estero, avvenuto nella città che l’ha ospitata due volte e dove ha amicizie e contatti, come l’avvocato

Fausto Gianelli, difensore dell’indagato. È inaccettabile e disumano che al nome di mia sorella, morta dopo due mesi di agonia per mano di un feroce attentatore, non abbia speso una parola di vicinanza e cordoglio alle famiglie». Esposito prosegue: «Non c’è bisogno di conoscere i fatti nel dettaglio, ma francamente fatico a credere che non li conosca, per poter prendere le distanze. Si chiama umanità, la stessa di cui si vanta di essere la portavoce. Tengo a precisare», conclude Esposito, «che non c’è alcuna questione ideologica o politica nelle mie dichiarazioni. In passato ho condiviso valori di estrema sinistra». L’avvocato Deborah Di Cicco, che assiste Esposito, aggiunge: «Nel processo faremo valere che si è trattato di un attacco terroristico premeditato di stampo islamico».

Veniamo alla politica. Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fdi, cannoneggia: «Albanese non sa che in Italia e a Modena c’è stato un attentato in cui è morta una persona e ne sono rimaste ferite tante altre? Non è distrazione. È omertà mascherata da sottomissione. Delle due l’una», sottolinea Bignami, «o non lo sa davvero e allora non si capisce cosa invitino a fare una persona che ignorando i fatti si dimostra ignorante. O lo sa e non ne vuole parlare perché la sottomissione

non consente di esprimere condanna e presa di distanza. Cosa che dovrebbe fare la sinistra, sempre più prigioniera di personaggi così». A sinistra, nel silenzio generale - nessuna dichiarazione alle agenzie né al Giornale - due deputati ci hanno parlato. Il primo è il dem Piero Fassino: «Sono parole incommentabili che danno la misura dell’assoluta incapacità della persona di capire in che mondo vive. È un caso irrecuperabile, è inutile perderci tempo». Per Simona Malpezzi «è grave non conoscere fatti molto gravi che accadono in Italia. I fatti devono essere affrontati tutti: Albanese mi pare che si occupi delle cose che succedono nel Paese, dovrebbe interessarsi un po’ di tutto. Per carità, può sfuggire, ma non è stato un avvenimento secondario».

Il senatore meloniano Michele Barcaiuolo va alla carica: «È curioso non conoscere i fatti di cronaca per chi pretende quotidianamente di spiegare al mondo ciò che accade e si sente in dovere di attaccare i governi». La Albanese sa di non sapere. Ma, chiariamo, non è Socrate.