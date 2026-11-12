Allarmi bomba, al via l’incontro a Palazzo Chigi con le opposizioni. Dalla premier appello all’unità

Le opposizioni hanno accettato l’invito della premier Giorgia Meloni per un incontro ai massimi livelli dopo gli allarmi bomba che ieri hanno colpito centinaia di scuole in tutto il Paese. L’inizio del confronto è per le 8:30. Nell’appellarsi alle opposizioni, Meloni aveva sottolineato che i gravi fatti di ieri sono un questione di “sicurezza nazionale”. Sempre Meloni, in un video diffuso ieri dopo la riunione urgente del Governo, aveva detto: “non permetteremo ad un mail anonima di decidere il calendario scolastico”. A Palazzo Chigi sono arrivati tutti: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Riccardo Magi, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Roberto Vannacci, visti gli impegni all’Europarlamento, ha dato mandato di rappresentare Futuro Nazionale al deputato Edoardo Ziello. Al tavolo ci sono anche i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Luca Ciriani. Meloni ha aperto il confronto con le opposizioni rivolgendo ai loro rappresentanti un appello all’unità.

Dopo l’incontro, la premier partirà per Dublino per partecipare al vertice della Comunità Politica Europea e al Consiglio Europeo informale.

Poco prima, in un’intervista telefonica con Rtl 102.5, il vicepremier Salvini ha dichiarato che “coinvolgere tutto il Parlamento, evitando almeno sui nostri figli le polemiche, è un gesto di buonsenso”. Tornando poi sulla mail anonima che ha gettato nel caos le scuole, “già alcuni direttori didattici, leggendo l’intestazione, hanno evitato l’evacuazione perché si sono resi conto che non era una minaccia attendibile. Comprensibile l’atteggiamento di altri che hanno evacuato. Da genitore è molto meno comprensibile il fatto che oggi delle scuole siano chiuse, questo è assolutamente impensabile”. Alla stesso tempo, il leader della Lega non si sbilancia su eventuali responsabilità russe: “Non ci sono evidenze di nessun tipo e quindi prima di additare presunti colpevoli bisogna stare attenti”.