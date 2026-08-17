Anche i fan iniziano a mollare Ranucci

Per uno strano scherzo del destino o forse del tritolo, mai come in questo caso il titolo scelto da Ranucci per lo spettacolo teatrale risulta azzeccatissimo. La prossima tappa del Diario di un trapezista, acrobata del volteggio tra decine di commenti dei follower infuriati, è in programma il 25 agosto a Cerveteri.

Così, per spingere l’appuntamento ieri pomeriggio sui social del conduttore è stata pubblicata la locandina con l’invito ad acquistare il biglietto. Probabilmente, la vendita dei tagliandi non decolla nonostante qualcuno pensasse sbagliando che l’audience mediatica e l’attenzione digitale di queste settimane avrebbe spinto comunque al sold out.

I conti al momento non tornano e molti dei posti, a cominciare dalle poltronissime delle prime file, sono ancora disponibili. Un segnale di disaffezione e delusione crescenti da non sottovalutare, sentimenti che emergono in modo chiaro anche scorrendo le centinaia di commenti negativi al post e che mostrano una fanbase che ha smarrito la graniticità di un tempo, oramai sempre più divisa e contrapposta. «Vengo se c’è anche Lavitola»; «Neppure se me lo regalassero il biglietto verrei»; «Prima o dopo esserti lasciato una recensione su Amazon?»

Sono solo alcuni dei commenti postati.