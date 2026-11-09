Askatasuna, nove offerte per occupare lo stabile. E sul futuro è già scontro

Nove proposte sul tavolo, una busta sigillata e uno scontro politico che non accenna a placarsi. Il futuro dell’ex centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita 47 a Torino, torna ad accendere la polemica. Dopo lo sgombero del 18 dicembre 2025, il Comune ha avviato il percorso per restituire l’immobile al quartiere. Ma sulla procedura di assegnazione è già battaglia, tra la profezia del vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone – “so già chi vincerà” – e le repliche della sinistra.

Sono nove le manifestazioni di interesse arrivate a Palazzo Civico alla scadenza dell’avviso pubblico. L’obiettivo dell’amministrazione è individuare progetti di riqualificazione e gestione dell’edificio destinati ad attività sociali, civiche e solidaristiche, rigorosamente senza scopo di lucro. Le proposte saranno ora esaminate dagli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e tecnica.

“Come abbiamo già avuto modo di evidenziare”, le parole del vicesindaco con delega al Patrimonio Michela Favaro, “la volontà dell’amministrazione è di restituire l’immobile alla comunità destinandolo a finalità sociali e aperte al territorio e al quartiere. Questa rilevazione di interessi preliminari avvia il percorso per recuperarlo”.

A movimentare la vicenda è soprattutto l’iniziativa di Marrone, presentatosi davanti all’ex Askatasuna con una busta sigillata, sostenendo di poter anticipare l’esito della procedura. Nel mirino dell’esponente di FdI le regole dell’avviso: “Noi vediamo che è una falsa evidenza pubblica”, riporta il Corriere. Entrando nel dettaglio, Marrone ha posto l’accento sull’assenza di una graduatoria, sulla mancata indicazione dei criteri per i punteggi e sulla possibilità di partecipazione anche per le persone fisiche. La preoccupazione è legata al possibile affidamento dello spazio a realtà legate alla precedente esperienza.

Il gesto di Marrone ha provocato la reazione del capogruppo M5s in Consiglio comunale Andrea Russi. “Se ha elementi concreti su possibili irregolarità, ha tutti gli strumenti per segnalarli nelle sedi competenti. Presentarsi davanti a un immobile pubblico con una busta sigillata, insinuando che la sua destinazione sia già stata decisa, è una provocazione politica che alimenta sospetti e delegittima preventivamente il lavoro dell’amministrazione comunale”, riporta Torino Cronaca. Secondo Russi, Marrone rischierebbe persino di condizionare il lavoro degli uffici comunali. “Se verrà scelto il soggetto da lui indicato, griderà allo scandalo. Se ne verrà scelto un altro, resterà il dubbio che la sua iniziativa abbia condizionato la decisione”, sostiene l’esponente grillino. La stoccata conclusiva è altrettanto dura: “Da un vicepresidente della Regione ci si aspetterebbe senso delle istituzioni, anziché un teatrino politico costruito sulla delegittimazione preventiva di chi deve svolgere il proprio lavoro”. Di “presidio inutile” ha invece parlato la capogruppo di Avs in Consiglio regionale Alice Ravinale.

Resta dunque da capire quale sarà il destino dell’immobile. E soprattutto se la procedura di assegnazione riuscirà a mettere fine alle polemiche che da tempo accompagnano l’ex roccaforte antagonista torinese.